Hampus Nessvolds succéshow om mansrollen till Östersund – "det läskigaste jag gjort"

Hampus Nessvolds föreställning "Ta det som en man" hade premiär i höstas, den blev sedan förlängd till både nu i vår och i höst. Nu förlängs höstturnén ytterligare med 15 nya datum. 23/11 kommer den till Östersund. Samtliga föreställningar på turnén har hittills varit slutsålda.

I showen tar Nessvold sig an den klichéartade mansrollen och låter publiken följa med på en personlig resa från barndomen i Värnamo till ett vuxenliv där han har accepterat och bejakat sitt eget sätt att vara. För regin står Mia Skäringer, vars turné "Avig Maria – no more fucks to give" han gästade som artist.

"Att ställa sig framför en publik och visa upp sin mest sårbara sida samtidigt som man ber om att få bli accepterad som man är, det är det läskigaste och mest befriande jag gjort. Jag är överväldigad av den fina responsen från publiken och ser fram emot att fortsätta sprida mitt budskap genom den här föreställningen i höst", säger Hampus Nessvold i ett pressmeddelande.

Ann Edliden/TT