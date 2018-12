Jul- och VM-granen i Östersund invigdes – men dansen runt den dröjer till en bit in i januari

Hör kören BB Choir och få ett smakprov av VM-låten med Magnus Schönberg:

Bland andra 5-åriga Judit Hedman från Odensala drack av den varma saftglöggen som serverades.

– Den var god, om man doppar pepparkaka i den.

Hon hoppades få dansa runt granen. Men det dröjer till julgransplundringen 12 januari förklarade Marie Ekvärn som är ordförandet för Lions Club Brunkullan.

Det struntade 3,5-åriga Lily Englund från Östersund i. Hon dansade runt granen ändå.

Lions Club Brunkullan har sedan 12 år tillbaka stått för arrangemanget ”Årets julgran”. Kända personer som dragartisten ”Babsan” har klätt granen och deltagit i den avslutande julgransplundringen.

Även den herrallsvenska fotbollsklubben ÖFK har klätt julgranen som något år kallats för ”Sveriges julgran” och som 2017 flyttades från Rådhusplanen till Stortorget.

I år är det Skidskytte-VM 2019 som med hjälp av Destination Östersund har klätt granen i orange, med apelsinfärgade lampor och brandgula pepparkakshjärtan, stjärnor, gubbar, gummor med byxor, och granar.

– Nu ska vi vara varma, med en varm färg som syns, förklarar Lisa Engman som inom VM-organisationen är marknads- och försäljningsansvarig.

Hon jämför med den kalla, ”coola”, blå färgen som användes förra gången det var Skidskytte-VM i Östersund. Det var 2008.

Årets gran planterades under senvåren 1970 av Katrina Reslegård i Ås, intill hennes villa på Högstalägden.

Ädelgranen växte sig rak, tät, stor och hög. Den blev så småningom med sitt vindfång ett allt möjligare hot mot huset. Och de som för snart två år sedan köpte Katrinas hus skänkte granen till Destination Östersund.

Liksom alla julgranar ska den dansas och kastas ut. I det här fallet sker det dagen före tjugondedag jul, 13 januari 2019.

Trots att den är en VM-gran kan den inte stå kvar. För till Skidskytte-VM 7 – 17 mars ska det bland annat byggas upp ett stort spegeltält på torget.

Invigningen av Årets julgran ramades in av kören ”BB Choir” som sjöng julsånger och Idolkände Magnus Schönberg som sjöng Skidskytte–VM:s låt ”For the Love of the Game”.

