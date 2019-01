Knappt en timme in på nya året kom bebisen – möt den lille grabben som föddes först i länet år 2019

Redan tidigt under dagen kände Lina Stigenius att det var på gång, att det nog kunde bli ett tillskott i familjen. Paret åkte in till Östersunds sjukhus under nyårsaftonen, men fick snart vända åter. Ingen son var på väg – ännu.

I stället bar det hem till Lina Stigenius familj för att fira nyåret. Men det skulle bli ytterligare en vändning. Vid halv tio på kvällen åkte de tillbaka till Östersunds sjukhus och förlossningen. Och nu var det på allvar.

Det var länge ovisst om den nyfödde skulle bli sist ut 2018 eller först ut 2019. Men när klockan började närma sig tolvslaget kunde förlossningspersonalen slå fast att det nog inte skulle bli något barn förrän efter klockan klämtat. Och mycket riktigt. Klockan 00.56 den 1 januari 2019 kom parets andra son till livet.

Tobias Nolervik och Lina Stigenius är därmed först i länet att bli föräldrar i år. Flera andra var med i racet – under nyårsaftonen föddes sju andra barn på Östersunds sjukhus.

– Det är en rolig känsla. Det stod mellan att bli sist eller först, säger Tobias Nolervik.

Allting gick bra kring födseln, säger mamma Lina Stigenius. Det är andra gången nu och hon säger sig ha fått rutin på det hela. Däremot var det mycket adrenalin med i bilden.

Tillskottet innebär att första sonen Knut nu har fått en lillebror. Dock har de inte kommit på vad minstingen ska heta ännu.

Nu ser de fram emot att tillsammans inleda 2019.

– Vi ska åka hem och starta det nya året som familj, säger Lina Stigenius.

Tobias Nolervik har svårt att tänka sig att något kommer att kunna toppa detta i år.

– Den första timmen blir nog den största händelsen på hela året, säger han.