Ladda för Oscarsgalan på Bio Regina – visar 12 favorittippade mästerverk

Bland årets hetaste filmer finns bland annat svenska Oscarsbidraget "Gräns", en minst sagt ovanlig kärlekshistoria i regi av Ali Abbasi. John Ajvide Lindqvists novell har förvaltats egensinnigt och briljant i denna film som redan vunnit priser i både Cannes och på Guldbaggegalan.

Två av festivalfilmerna visas på fredag och resten på lördag som börjar med ekologisk filmfrukost.

Program fredag: "Blackklansman" och "First man".

Program lördag: "The favourite", "Shoplifters", "Free solo", "The wife", "Roma", "Green book", "Cold war", "Isle of dogs", "Gräns", "If beale could talk".