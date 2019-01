Mer än 500 röster från länet ska inviga skidskytte-VM med specialskriven låt

Under lördagsförmiddagen samlades körer från hela länet i Östersund för att gemensamt träna inför invigningen.

Första platsen för träningen var i Gamla kyrkan och körerna delades upp i två grupper eftersom inte alla ryms i kyrkan samtidigt.

- Det är totalt 540 stycken som sjunger så vi delar upp det i två grupper för att sedan samlas allihopa i eftermiddag utanför rådhuset för att se hur trångt det blir. Det är där vi ska stå på invigningen, säger Lilian Henriksson, producent från Estrad Norr.

Planen är att skidskytte-VM ska invigas med en spektakulär show och som en del i showen kommer verket ”The sound of Jamtland” att uppföras och det står alltså Jämtlandskören för.

- Vi spelar in er i dag och kommer ha inspelningen som förstärkning i bakgrunden tillsammans med livemusiken. Det behövs eftersom vi inte kan lita på vad det är för väder på invigningen, säger Per Wiklander som är körledare.

En glad stämning råder i Gamla kyrkan under den första repetitionen och kören övar på de olika delarna i verket. Verket är inspirerat av Jämtlands natur och de människor som bor i länet.

Två körsångare som var på plats under lördagen var Kajsa Eriksson och Helena Skogelid från kören Remix i Hammarstrand.

- Det kändes bra tycker jag och det ska bli väldigt roligt, säger Kajsa Eriksson.

Körerna har träffats tillsammans en gång tidigare i höstas och har sen dess övat på varsitt håll. Lördagens träff var den sista gemensamma träffen innan invigningen.

Produktionen är ett samarbete mellan Skidskytte-VM 2019, Östersunds kommun och Estrad Norr

Förutom ”The sound of Jamtland” deltar kören också i refrängen på invigningslåten ”For the love of the game” som framförs av Magnus Schönberg. Båda låtarna är skrivna av Tobbe Forsberg och tonsatta av Per Wiklander.