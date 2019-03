Miljökravet på skidskyttet – sluta tävla i Östersund för vinterns skull

Under skidskytte-VM har Östersund gäster från hela världen. De flesta långväga besökarna har förstås flugit till stan. Men Erik Huss åker elbil. Han jobbar på tankesmedjan Fores och företräder också organisationen ”Protect Our Winterns”.

Nu är han på en klimatinfo-turné och på ett seminarium om skidsportens ansvar för omställningen i veckan förklarade han sin ståndpunkt; att alla som älskar skidåkning har ett särskilt ansvar. Och att alla som lever i skidvärlden, som skidskytteorganisationen IBU, har ett ännu större ansvar.

– För att det är skidvärlden som är mest beroende av snö och ett stabilt klimat och då måste vi göra allt för att minimera det fossila avtrycket.

Erik Huss menar att logistiken måste förändras totalt för skidcirkusen. I stället för att förlägga tävlingar på avlägsna platser som Östersund dit det krävs flyg bör tävlingarna arrangeras nära varandra, på tågavstånd.

– Vi måste sluta flyga inom Europa. Och IBU måste gå före, säger han.

– Skidsporten är så inkonsekvent. En medeltävlande i det alpina landslaget står för utsläpp på 45 ton per år. Vi ska ned till 1 ton per år för att hålla temperaturhöjningarna under 1,5 grader.

Erik Huss anser att skidskytte och längskidor måste börja samarbeta kring tävlingar för att minimera utsläppen. Allt för att minska på transporter som krävs mellan arrangemangen.

Men IBU:s ordförande Olle Dahlin är tveksam.

Han har tagit flyget till Stockholm från VM-tävlingarna i Östersund efter att hastigt blivit inkallad till IOK:s granskning av Sveriges OS-ansökan.

På telefon berättar han att IBU för första gången ska göra en strategi som omfattar åtta år, och hållbarhet och miljö kommer att få ett eget kapitel.

– Östersund kommer inte att falla bort som tävlingsort. Det kommer att handla mer om turordningen mellan orterna så att vi inte åker fram och tillbaka. Det går hand i hand med kostnader också. Det kommer att handla om att vi hellre slutar i Asien eller Nordamerika så att vi inte åker tillbaka till Europa efter det, säger han.

Att en tävlande i alpina landslaget står för utsläpp på 45 ton per år är mer en fråga för flyget än för skidsporten, menar Olle Dahlin.

– Man måste börja i den änden, att få fram fossilfria bränslen till flyget, säger han.

Vad blir det viktigaste i IBU:s kommande strategi?

– Ledarskap och attityd i dessa frågor. Så att varje person väljer det hållbara alternativet.