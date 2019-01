Polisen om sprängladdningen i Odenslund: ”Det här är att ta det ett steg till”

Stefan Dangardt är kommunikatör på polisens regionledningscentral. Han berättar att man nu håller förhör med olika personer och att man inväntar analyssvaren från den tekniska undersökningen av platsen. Ingen ska dock vara frihetsberövad i nuläget, och det finns heller ingen som är skäligen misstänkt för brottet.

Har ni några spår ni jobbar med?

– Det är klart att vi har olika hypoteser som vi jobbar med utifrån tidigare brottslighet men det är inget som vi kommunicerar i det här tidiga skedet.

Under tisdagen la polisen i Jämtland ut en video på sin Facebook-sida där man uppmanar allmänheten att komma in med tips. Information ska också ha kommit in, men man vill gärna ha fler tips.

– Vi är fortfarande intresserade av iakttagelser av personer och fordon som man kan ha lagt märke till mellan 03 och 05 på måndagsmorgonen, säger Stefan Dangardt.

– Allt är av intresse för oss, inget är för litet utan låt oss göra den bedömningen.

På adressen för attentatet står en person skriven som tidigare har varit inblandad i en rad uppmärksammade våldsdåd de senaste åren. Det gäller bland annat bråk och interna uppgörelser mellan olika grupperingar. Mannen det handlar om är i 20-årsåldern. Han har bland annat varit utsatt för misshandel och olaga hot vid Stora kyrkan, och han dömdes till 18 månaders sluten ungdomsvård för ett mordförsök i Valla för tre år sedan. Några veckor efter att han släpptes så blev han misstänkt för misshandel och olaga hot.

Men om det finns något konkret samband i det här fallet kan inte Stefan Dangardt gå in på.

– Vi kontrollerar naturligtvis noga vilka som bor på den här adressen och eventuella samband. Men vad det eventuella sambandet kan bestå i vet jag inte, säger han.

– Bland det första vi gör är att kontrollera vilka som kan tänkas vara hotade.

Det är ännu inte klarlagt exakt vad det var som briserade inne i huset, det är det som nu är på analys och det lär ta ett par dagar att få fram.

Även om Stefan Dangardt inte kan gå in på om det finns något samband mellan tidigare bråk och det som nu har skett i Odenslund så säger han att den här utvecklingen är sällsynt. Bråk mellan olika grupperingar är sällan något hot mot utomstående, och man ser därför allvarligt på det som har hänt.

– Bara det faktum att man detonerar en sprängladdning där oskyldiga skulle kunna komma till skada är väldigt ovanligt, säger Stefan Dangardt.

– Det här är att ta det ett steg till.