7-åriga Tuva stjäl showen: "Det är bara skönt att stå på scen"

I höstas syntes hon i musikalen "My life is based on a true story" som Östersunds FK skapade tillsammans med Glada Hudikteatern. Som rödklädd ung flicka på rymmen spelade hon mot lagkaptenen och allsvenska fotbollsspelaren Tom Pettersson och sjöng solo. På premiären rev hon ner stående ovationer och spelade för två utsålda föreställningar och 800 personer.

Tuva Larsson är sju år och dotter till ÖFK:s fysioterapeut Jenny Larsson, som också bidrog till musikalen. Nu har fler velat att Tuva ska vara med på deras scen.

– Jag tror att det var teknikerna som tipsade om att jag fanns, berättar Tuva.

På trettondagsafton stal hon nämligen återigen showen på Storsjöteaterns scen. Då gjorde hon ett bejublat gästspel i Östersundsrevyn. Efter att de vuxna aktörerna i revyn dansat en modern dans om skogsbränder skred Tuva fram i en orange klänning med draperat släp. Inför en fullsatt Storsjöteater läste hon säkert och känslostarkt en monolog om framtiden, klimatet och att växa upp i den här världen. Det ska hon också fortsätta med på alla revyns föreställningar i januari. Varje år ser 10 000 personer Östersundsrevyns föreställningar.

Hur känns det att stå på scen?

– Jättehärligt! Det är bara skönt att stå på scenen, säger Tuva.

Är det svårt att komma ihåg allt?

– Nej, när man övar mycket blir det inte svårt, säger hon.

Har du fått några reaktioner på ditt nummer?

– Ja, några har stannat mig och frågat om jag var med i revyn och sagt att jag var duktig.

Hur kändes det när publiken applåderade och ställde sig upp?

– Jag tittar ner och vänder mig om när jag är klar, och går ut när jag är färdig, men om du säger att det hände så är det ju kul.

Även om hon fått hjälp med manus, är ämnet hon berättar om på scenen något hon själv tänker mycket på.

– Min kompis och jag har faktiskt en naturklubb. Vi vill göra jorden mycket bättre, säger Tuva innan hon måste in bakom scenen för att göra sig i ordning för kvällen. Håret ska lockas och revykostymen ska på. Varje förställningskväll åker hon till Storsjöteatern med en förälder i släptåg för att spela sitt nummer. På premiären stod hon på scenen även i publiktacket och fick present tillsammans med regissör och andra medarbetare. Men några publiktack kanske hon skippar framöver, föreställningarna håller ändå på långt inpå kvällen.