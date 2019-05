80 forskare verksamma vid totalt 50 lärosäten kommer att gå igenom partier, väljare, valkampanjer och mediabevakning. Målet är att 18 dagar efter valet kunna komma ut med en gedigen och lättläst rapport om valet som sedan kan användas för att öka kunskapen kring EU-valet.

Rapporten kommer att ha titeln Euroflections – Leading Academics on the European elections 2019. Den kommer att presenteras i Stockholm 13 juni och kommer också finnas att laddas ner via webben och sajten Euroflections.se.