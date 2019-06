Anna-Karin samlar pengar till diabetesforskning – genom att vandra till Kilimanjaros topp

Hon ser oförskämt pigg ut. Med ryggsäck och rejäla vandringskängor vandrar Anna-Karin Ivarsson, 46, i rask takt upp- och nedför Ladängen på Frösön. Det har blivit många timmar i Östersunds olika backar det senaste året. Hon har vandrat i kyla, regn, vind och värme. Förberedelserna är avgörande för att klara utmaningen att ta sig uppför det nära 6000 meter höga berget i Tanzania i allt från fuktig regnskog till minusgrader och stark vind.

- Kylan och vinden är jag van att hantera, men jag är väldigt ödmjuk inför den höga höjden, säger Anna-Karin, som tidigare aldrig tagit sig högre upp än på Åreskutan.

Till vardags jobbar hon som personalvetare, medan mycket av fritiden går till idrott. Fotboll och ridning var viktigt under uppväxten. Det har också blivit en hel del skidåkning, orientering och annat under åren. I dag är Anna-Karin engagerad i bland annat Östersunds cykelklubb och hon kastar några längtansfulla blickar mot ett par downhillcyklister som också tagit sig till slalombacken den här kvällen.

Under flera år var det roligt att ständigt förbättra resultaten i svenska klassiker eller att springa Medoc Marathon, ett lopp känt för att servera vin till löparna och avsluta med diskodans.

- Men till slut tappade jag stinget och kände att jag behövde hitta något nytt att träna inför, säger Anna-Karin.

Efter att ha sett ett inspirerande tv-program för några år sedan bestämde sig Anna-Karin för att Kilimanjaro skulle bli hennes nästa projekt. Hon började söka information, vandringskompisar, resebolag och en lämplig tidpunkt för äventyret. Från början hade hon tänkt göra vandringen tillsammans med en väninna, men nu blir det tillsammans med 18 andra, än så länge okända, vandrare från olika delar av Sverige.

- Vi har med oss två guider, en läkare och ett team av bärare och kockar i Tanzania. Jag vill göra den här vandringen med de bästa förutsättningarna.

För Anna-Karin Ivarsson är det viktigt att även den inhemska delen av teamet får schyssta villkor och löner, vilket också haft betydelse för valet av organisation.

Anna-Karin har i sina tidigare idrottssatsningar fått mycket uppmärksamhet och ”likes” i sociala medier. Idén att göra något mer av Kilimanjaroresan var därför nära tillhands och att samla in pengar till forskning om diabetes var också ganska given. Samma år som Anna-Karin bestämde sig för att hon skulle vandra till Kilimanjaros topp insjuknade nämligen hennes brorsbarn i diabetes.

- Jag har på nära håll sett hur det är att leva med diabetes. Man måste alltid ha full kontroll, dygnet runt, året om. Det går aldrig ta semester från diabetes.

För snart ett år sedan startade Anna-Karin instagramkontot kill.diabetes. Där kan alla som vill följa hennes uppladdning inför resan och via en länk skänka pengar till insamlingen. Målet är att samla in 50 000 kronor, pengar som oavkortat går till Diabetesfonden. I dagsläget har hon fått in lite mer än hälften.

- Jag visste själv väldigt lite om diabetes när mitt brorsbarn insjuknade och trodde att det räckte med att undvika socker och ta insulin. Om jag kan bidra till diabetesforskningen och till att människor tar reda på mer om diabetes är jag nöjd, säger Anna-Karin.

Ännu återstår en dryg vecka tills det är dags att påbörja vandringen i Tanzania. Kvällens tvåtimmarspass i Ladängsbacken är ett av de sista riktiga träningstillfällena innan resan. Dagarna innan resan ska Anna-Karin Ivarsson bara ta det lugnt och samla kraft inför utmaningen att ta sig till Kilimanjaros topp.

Fotnot Den som vill följa Anna-Karin Ivarsson kan göra det på instagramkontot kill.diabetes.