Annica Englund spelar på Marité – hittade ljuset i musiken: "Jag kunde inte äta eller sova"

Annica Englund har 125 000 följare på Instagram och har de senaste sju åren livnärt sig som influencer, men till slut tog det knäcken på henne. På fredag släpps räddningen, hennes debutsingel "Tell Me How", som hon premiärspelar på nattklubben Marité på skärtorsdagen.

– För ett år sedan mådde jag sämst någonsin och idag har jag aldrig mått bättre, och det är bara på grund av musiken, säger hon.