Diös omprövar sponsringen av ÖFK: ”För mycket turbulens och för lite ordning och reda”

– Vi har en affär med ÖFK, men hur den ser ut under 2019 är under omprövning. Jag ska inte sticka under stol med att det just nu känns vara för mycket turbulens och för lite ordning och reda i klubben, säger Knut Rost till ÖP.

Han konstaterar annars att ÖFK under de senaste åren gjort en kolossal resa och skapat massor av PR för både Östersund och för Jämtland som region.

– Det har blivit ett fotbollens Mekka i Östersund som nog ingen trodde var möjligt.

Ändå funderar alltså fastighetsbolagets ledning just nu över sitt framtida sponsringsarbete.

Tidningen Fastighetssverige var först ut med att fråga Diös vd Knut Rost hur han såg på sponsringen av ÖFK apropå att Daniel Kindberg nu nu står inför rätta.

"Vi får se hur det blir med det i framtiden. Nu är vårt sponsoravtal med ÖFK under omprövning och vi vet ännu inte hur vi ska göra med det. Men det har mer att göra med vår sponsorpolicy. Man måste hålla isär ÖFK och Kindberg, vi har inga affärer med honom", sa Knut Rost i intervjun med Fastighetssverige.

– Vi har verksamhet i tio norrländska städer. Där är vi också delaktiga i samhällsarbetet, bland annat genom att sponsra ett antal idrottsföreningar. Det gäller både basket och hockeylag i Luleå, Skellefteå AIK i hockey och så vidare söderut.

– För oss är detta ingen dramatik. Bolaget ser hela tiden över var våra sponsorpengar gör mest samhällsnytta. Vi funderar nu på en delvis annan sponsring – kanske ungdomsverksamhet i år, säger Knut Rost när vi pratar om Östersund.

– Men den affär vi fortfarande har med ÖFK kan ändå innebära att vi satsar en viss summa i någon form, säger han lite kryptiskt.

Hur mycket pengar Diös lägger på sponsring varje år och hittills specifikt på ÖFK, är inget han vill berätta.

– Det är en affär mellan oss och våra partners.

Konstateras kan ändå att Diös, Östersunds kommun och Östersundshem hittills varit tre av ÖFK:s tjugo huvudpartners. Nu blir det inga pengar från vare sig det kommunala bostadsbolaget eller kommunen. Dessutom ser Diös ledning över hur de ska agera gentemot ÖFK inför 2019.

Noterbart är annars att Diös så sent som ifjol vår valde att publicera en stor jubelbild från en av ÖFK:s alla segrar. Detta när fastighetsbolagets affärsområde Östersund skulle presenteras i årsredovisningen för bokföringsåret 2017.

Då skrevs bland annat: "Numera är Östersund också en engagerad fotbollsstad tack vare ÖFK:s framgångar i Allsvenskan och Europaleague".

Inför årets fotbollssäsong intar alltså Diös en mer restriktiv hållning så här långt.

– Det är inget vi hört någon om. Vi tror och hoppas att Diös ska fortsätta vara en av våra partners som ser ett värde i det samarbetet, säger ÖFK:s vd Martin Johansson i en kommentar.