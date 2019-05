Resenärerna skulle flyga från Östersund till New York via Arlanda och tillbaka men två av flighterna ställdes in på grund av strejken. Resenärerna har krävt 1 200 Euro i kompensation av SAS enligt EU-förordning 261/2004 om flygpassagerares rättigheter men nekats av bolaget.

Kravet avslogs av 13 maj och nu har resenärerna i stället vänt sig till ARN med kravet om kompensation.

