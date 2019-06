Engelska skolan föreslås betala 8,4 miljoner kronor i årshyra – tecknar tjugoårskontrakt: "Glada att vi kommit så här långt"

Hyreskontraktet är processat via teknisk förvaltning på kommunen och IES. Villkoren i hyreskontraktet bygger på 20 års bindningstid. Hyresbeloppet är alltså satt till 8,4 miljoner kronor per år. Eventuella hyreshöjningar regleras antingen via indexreglering mot konsumentprisindex, KPI, eller en procentuell ökning av skolpengens del för lokalkostnader.

– Det här är ett bra avta för oss. Vi är nöjda och glada över att vi kommit så här långt. Viktigt har också varit ett kontrakt som sträcker sig över lång tid, konstaterar kommunalrådet Bosse Svensson (C).

IES har diskuterat om att få hyra upp till 6 900 kvadratmeter inklusive biytor av Jämtlands Gymnasiums tidigare skollokaler på Palmcrantzskolan. Lokaler som idag står tomma. Inledningsvis berör kontraktet en uthyrning av 5 850 kvadratmeter med option att få hyra även resten av lokalerna upp till de nästan 7 000 kvadratmeter som står till buds. I så fall skulle Engelska skolan kunna expandera ytterligare.

Läs också: Klartecken för Engelska skolan efter maratondebatt i fullmäktige: "Som att välja mellan pest eller kolera"

Politiskt har kommunens finans- och ledningsutskott behandlat ärendet denna vecka. Där fattades också beslut om renoveringens igångsättningstillstånd plus hyreskontraktets ekonomiska säkerhet. Renoveringen beräknas kosta 60 miljoner kronor.

Som tidigare framgått planerar IES för en skolstart i augusti 2020. Över tid beräknas det gå 600 elever i de nya lokalerna, fördelat på två parallella linjer med elever från den yngsta F-klassen till grundskolans årskurs nio.

Från Engelska skolan är kommentarerna knapphändiga:

– Vi har en fortsatt bra dialog med Östersund kommun och hoppas kunna öppna en skola som planerat. Men hyreskontraktet är inte undertecknat ännu. Först när det skett är allting klart och vi kommer att skicka ut ett pressmeddelande, men där är vi inte idag.

Det säger kommunikationschef Emma Rheborg, som vill vara försiktig, som hon säger "innan bläcket hunnit torka på kontraktet".