Ett år efter brutala mordförsöket – här återvänder Jocke till platsen där hans skalle krossades

På trappan bakom Hälsinglands museum i Hudiksvall ligger en ensam och vissnad ros mot det kalla järngallret. Det var här som 33-årige Joakim Davidsson från Östersund var nära att mista sitt liv sommarnatten mot den 25 juni i fjol.

Nu har ett år passerat och hela familjen är tillbaka i staden där deras framtid för alltid kom att förändras.

– Det är en stor skillnad mot hur livet såg ut tidigare, säger frun Caroline Davidsson.

Hon sitter nersjunken i en mjuk stol i hotellfoajén, ett par hundra meter från den plats där hennes man utsattes för det brutala mordförsöket förra sommaren. Barnens skratt ekar i lobbyn samtidigt som en assistent skjutsar in Jocke i hans rullstol i rummet. Tätt bakom går hans syster som under det senaste året hoppat in extra för att hjälpa sin bror som assistent.

– Det har varit ett tungt och jobbigt år. Det är inte samma Jocke som sitter här nu men man måste försöka acceptera det på något sätt. Men det är inte lätt, säger systern Chatrine Segersten.

Tillsammans är de alla på plats för en sommarfest med assistansbolaget, som bjudit in sina kunder från hela landet. Ett tillfälle för hela familjen att få komma bort från vardagen och ha lite extra roligt. Men samtidigt ett tillfälle att minnas tillbaka, då festligheterna hålls i samma stad där Jocke blev hänsynslöst överfallen.

– Senaste månaden har det varit mycket men nu går det bra att komma ut. Nu ska vi bada och ha sommarfest i två dagar tillsammans med hela familjen, säger Caroline Davidsson.

Vi backar tiden ett år tillbaka. Till den 25 juni då livet kom att förändras totalt för de två män som av en slump mötte varandra på tågstationen i Gävle. Båda hade nyss återfallit i ett narkotikamissbruk och den aktuella dagen hade en 46-årig man begett sig till Sandviken för att köpa ett större parti ecstasy. Tabletter som sedan krossades och hälldes i en vattenflaska för att drickas.

I väntan på tåget hem till Hudiksvall mötte han Jocke Davidsson. En nyfunnen bekantskap som bjöds med på tågresan till Hudiksvall där missbruket fortsatte, innan de båda männen somnade bakom museet.

Men Jocke Davidsson kom aldrig mer att vakna upp till sitt vanliga jag.

Under natten vaknade 46-åringen intill en container och fick vad han i förhör beskriver som en snedtändning. I stort raseri bestämde han sig för att ta livet av den andra mannen, som då låg och sov på en järntrappa några meter bort. Men enligt gärningsmannen hade det egentligen kunnat vara vem som helst som i det läget kom i hans väg.

Han plockade därför upp en tung sten och slog upprepade slag mot den sovande Jocke Davidssons huvud. Misshandeln fortsatte sedan med ett murblock som krossade den försvarslösa mannens skalle. Därefter lämnade gärningsmannen platsen och gick raka vägen till polisstationen för att anmäla sig själv.

Gärningsmannen dömdes senare till 14 års fängelse för mordförsök, ett straff som avtjänas i en cell på Kumlaanstalten. Där sitter han idag inlåst bland några av Sveriges farligaste brottslingar.

Efter överfallet svävade Jocke Davidsson länge mellan liv och död men tack vare att han snabbt kom under avancerad medicinsk behandling överlevde han den brutala attacken. Skadorna var dock så omfattande att hans liv aldrig kommer att bli sig likt igen.

– Det har varit jobbigt till och från. Mitt humör påverkas lite utifrån hur pigg han är. De dagar han är på hugget så är det inga problem men andra dagar kan man vara låg om han är det, säger Caroline Davidsson.

Idag kan Jocke varken prata eller gå och lider av en kognitiv nedsättning som gör att han är i dagligt behov av hjälp. För att kommunicera blinkar eller trycker han med sin hand, men hur mycket han förstår av sin omgivning är osäkert. Något han däremot känner igen är rösten från sin fru.

– Man riktigt ser hur ögonen lyser upp och hör hur han gör ljud när du ringer eller kommer hem. Då ser han riktigt nöjd ut, säger assistenten Jenny Westerlund.

Tiden efter mordförsöket har varit något av en berg- och dalbana med många besök inom sjukvården och ett antal olika operationer. Hemma i Östersund blev lägenheten för liten för att rymma paret, barnen och de assistenter som behövs för att vardagens ska fungera för Jocke Davidsson. Han har därför fått flytta in i ett mindre hus som Caroline fått ärva. Där försöker familjen att vara tillsammans så mycket de kan, trots de små ytorna. Utöver parets gemensamma dotter har Jocke två barn sedan tidigare och Caroline tre.

– Det är trångt som i en skokartong så vi är packade som sardiner. Men jag hoppas att det blir en bra sommar så att vi kan vara ute mycket, säger Caroline Davidsson.

När familjen i våras befann sig i närheten av Hudiksvall frågade ett av de äldre barnen om de kunde åka förbi platsen där Jocke blev misshandlad. Ett sätt för dem att bearbeta händelsen. Med sig hade de då en röd ros som fortfarande låg kvar på järntrappan när familjen nu återvände till Hudiksvall för sommarfesten.

– Vi sa att pappa försvann ju där men vi har honom ändå kvar hos oss. I år kunde Jocke vara med på barnens skolavslutningar vilket de var väldigt glada för, säger Caroline Davidsson.

Att vara tillbaka på samma plats igen väcker känslor. Men samtidigt hoppas Caroline Davidsson på en ljus framtid för familjen, som nu tar en dag i taget.