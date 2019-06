Först Oslo och Örebro – men sen kommer Deportees till Östersund

Ovan: I dag släpper Deportees också en livevideo för låten ”A Love Design” som spelades in, på den på fyra minuter utsålda, intima spelningen på Fasching i Stockholm den 20 maj.

Under några år hördes inte så mycket om Deportees, bandet med hits som "Under the pavements"och framför allt "Islands & shores" för cirka tio år sedan, något som ledde till både en Grammis för "Årets Rock" och P3 Guld-vinst. Senaste albumet kom 2015, ”The Big Sleep”, och fick även det en Grammis. I år har Deportees gett ut EP:n ”Re-dreaming”, och i höst kommer deras sjätte fullängdare . Det är i samband med albumsläppet som Deportees åker på turné i Skandinavien.

Första spelningen är på Krøsset i Oslo den 7 november, och två dagar senare spelar de i Östersund.

I ett pressmeddelande hälsar bandet: "Musik är kommunikation – likt ett hjärtats litteratur kan den säga det outsägliga. Om ni bara visste hur mycket vi längtat efter att få kommunicera med er igen. Vi ses längs vägarna!"

Här är turnéplanen:

9 nov – Östersund, Storsjöteatern

15 nov – Norrköping, Arbis

16 nov – Mejeriet, Lund

22 nov – Gävle, Gävle Konserthus

29 nov – Falun, Magasinet

5 dec – Linköping, Linköping Konsert & Kongress / Backstage

6 dec – Uppsala, Katalin

7 dec – Växjö, Växjö Teater

13 dec – Umeå, Väven

14 dec – Luleå, Kulturens Hus

Biljetterna till turnén släpps fredag 14 juni kl 10.