Här är alla politiker som styr i Östersunds facknämnder från årsskiftet – han leder Östersundshems nya styrelse

Efter valet blev det som bekant den borgerliga alliansen som tog över makten i Östersunds rådhus. Det märktes vid måndagens fullmäktige då alla nämnder valdes om och de borgerliga reellt övertog makten även där.

Ett antal val som skulle ha gjorts under måndagen har flyttats fram. Det gäller bland annat att utse ledamöter till Jämtkrafts styrelse efter stämman i maj nästa år. De nomineras på fullmäktige i februari.

Även valen till Östersunds sport- och eventarena samt till Östersunds Rådhus AB är framflyttade – även i dessa styrelser till i februari nästa år.

Så här ser nu kommunens alla nämnder ut från och med årsskiftet, efter ett fullmäktige som ändå bjöd på viss dramatik när SD försökte kuppa sig in i nämnder och styrelser

Barn- och utbildningsnämnden: Joel Nordkvist (M), ordförande, Linnéa Wigg Victor (M), Sven Nilsson (C), Stefan KO Strömmer (C), Effi Kourlos (C), Serhat Tuzun (L), 2:e vice ordförande, Mona Modin Tjulin (S), 1:e vice ordförande, Katarina Berg (S), Jason O´Hallorans (S), Linda Andersson (MP), Lotta Blomberg (V),

Kultur- och fritidsnämnden: Pelle Lundgren (C), ordförande, Sol Vikström (C), Johannes Andersson (C), Lasse Lignell (M), Robert Hamberg (M), Maria Nerpin (S), 1:e vice ordförande, Thomas Andersson (S), Eva Marcusdotter (S), Thomas Dahlberg (MP),

Miljö- och samhällsnämnden: Magnus Andersson (C), ordförande, Carolina Schönbeck (C), Magnus Lenz (M), Joackim Ekroth (M), Joakim Åberg (L), Niklas Daoson (S), 1:e vice ordförande, Elisabet Fjellström (S), Erturul Gencturk (S), Christina Hedin (V),

Social- och arbetsmarknadsnämnden: Magnus Rönnerfjäll (C), ordförande, Pär Fredriksson (M), Margareta Widell (L), Anton Waara (S), Svante Frej, (V) 1:e vice ordförande,

Vård- och omsorgsnämnden: Lise Hjemgaard Svensson (M), ordförande, Anna Larsson (M), Anders Granbom (C), Margareta Lindgren (C), Marianne Norin (C), Lena Östling (KD), 2:e vice ordförande, Anton Waara (S), 1:e vice ordförande, Bendikt Svensson (S), Kholod Mahmood (S), Maria Larm (S), Johan Flander (V),

Teknisk nämnd: Andreas Köhler (M), ordförande, Ove Isacsson (M), Thomas Andersson (C), Per-Göran Bergqvist (C), Emanuel Sandberg (KD), Ida Asp (S), 1:e vice ordförande, Johnny Malmsten (S), Florian Stamm (MP), Nisse Sandqvist (V),

Valnämnden: Pär Fredriksson (M), ordförande, Lillemor Brandum (KD), Tomas Svanström (L), Eva Marcusdotter (S), vice ordförande, Thomas Frank (S),

Östersundshems styrelse: Mattias Lööv, opolitisk, ordförande, Åke Ljusberg (C), Eva Nässén (C), Joackim Ekroth (M), 1:e vice ordförande, Pär Fredriksson, (M), Björn Sandal (S), 2:a vice ordförande, Jessica Wånggren Amarouche (S), Nisse Sandqvist (V),