Kända brottslingar dömda – källarinbrotten minskade radikalt efter gripande

– Det är en liten andel personer som står för en stor del av inbrotten, säger Per Thelin, förundersökningsledare vid polisen.

Under april månad greps fem personer misstänkta för en rad olika inbrott i Östersund. Enligt polisen kan alla fem personer kopplas till det stora antalet anmälda inbrott i källar- och vindsförråd som Länstidningen rapporterade om i vintras. På mindre än tre månader anmäldes 78 inbrott till polisen, varav 61 av dem inträffade främst i kvarteren runt de södra delarna av Regementsgatan.

– Fyra personer har suttit häktade och just nu sitter en femte anhållen misstänkt för bland annat källarinbrott. Under tiden de var frihetsberövade minskade antalet anmälda inbrott radikalt, säger Per Thelin, förundersökningsledare vid Polisen.

Nu har en man i 25-årsåldern och en man i 30-årsåldern dömts av tingsrätten för bland annat stöld och försök till stöld. Enligt Per Thelin är de två dömda personerna kända sedan tidigare av polisen och en av dem blev gripen på bar gärning när han befann sig i ett källarförråd. Enligt tingsrättens dom ska de bland annat ha stulit ett tv-spel och skidutrustning vid ett av inbrotten.

Stora delar av stöldgodset har återfunnits och polisen i Jämtland har lagt ut bilder på sociala medier för att hitta ägarna till stöldgodset.

– Det är från både källarinbrott och från bilar, säger Per Thelin.