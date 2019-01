Kocken Sara från Östersund deltog i matlagningsshow i Macao: ”Det öppnar vägar”

Med jämna mellanrum bjuds Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen in till gastronomiträffar i UNESCO:s nätverk Creative Cities of Gastronomy. Denna gång till Macao i Kina och en matlagningsshow för unga kockar. Med på resan bjöds därför Östersundskocken Sara Smeds Bjerlo.

– Det var ganska spontant de ville ha med en kock från Östersund som var under 40 år, säger hon.