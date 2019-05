Lena om kampen efter att personal på gruppboendet svikit henne: "Jag vill känna mig fri"

Lena, som egentligen heter något annat, lider av en kronisk psykisk sjukdom. Hon har i nästan 30 år levt med någon form av boendestöd och har sedan 2007 haft en god man. Under många år var det hennes äldre syster som hade den rollen. Då flöt det mesta på som det skulle, även fast systern bor på annat håll i landet.

Det togs ändå beslut om att det vore bättre för Lena om hon kunde få en god man som bodde i länet. En man boende i Östersunds kommun tillträdde uppdraget 1 januari 2016. Några dagar senare började det kaos som kom att sluta i en Lex Sarah-anmälan och förändrade rutiner inom kommunen.

Man blir bara stum.

– Man blir bara stum, säger Lena när hon försöker förklara allt som hänt.

ÖP har tagit del av omfattande dokumentation från bland annat Överförmyndarkansliet, sjukvården och gruppboendets tjänsteanteckningar. Dokumentation som visar Lenas och hennes två systrars kamp för att reda ut ett missförstånd.

Missförståndet handlar i grunden om arvet från systrarnas föräldrar. När fadern dog fick två systrar gåvobrev på en del pengar och aktier. Resterande del fanns kvar i dödsboet. När så modern också gick bort växte dödsboets tillgångar.

Allt börjar med en tjänsteanteckning 8 januari 2016 på Överförmyndaren. Där står det angivet att Lenas god man fått reda på att hon ska ha fått ett arv för några år sedan och han undrar om det finns registrerat hos Överförmyndaren. Det gör det inte.

Skatteverket kontaktas och där lämnas beskedet att det skett en bouppteckning av dödsboet. Med andra ord att den avlidnas skulder och tillgångar listas. Det ingår bland annat en centralt placerad villa i dödsboet.

Det som dock sker är att god man tror att det skett en bodelning, att arvet betalats ut och att Lena blivit lurad på pengar. Och oavsett vad som framförs från systrarna så är det den sanningen som gäller under en lång period.

Den här missförstådda blåsningen på arvet tas upp hösten 2016 på ett möte mellan Lenas god man och personalen på det boende där Lena har sin lägenhet. Utan hennes vetskap diskuteras och tas beslut om att det ska lämnas in en ansökan för att hon ska få en förvaltare. Hennes god man vill bli förvaltaren och ber personalen beställa fram läkarintyg för att stärka det kravet. Allt med grunden att det finns en arvstvist – som egentligen inte finns.

Lena är helt ovetande om den processen. Och hon och hennes syster går 4 januari 2017 tillsammans för att lämna in en ansökan om byte av god man hos kommunen. Det är något som Lena senare samma dag berättar för personalen på boendet. En anteckning från boendet visar att en i personalen kontaktade Lenas god man för att informera om att hon ville byta ut honom. Ur anteckningarna:

"[...] är informerad om systrarnas önskemål."

På Överförmyndarens skrivbord finns i det ögonblicket två papper – en ansökan från Lenas god man om att han ska få bli hennes förvaltare och en ansökan från Lena om att få byta ut honom. Ansökan om förvaltare lämnas in till Östersunds tingsrätt som 5 januari tar beslut om att sätta Lena under förvaltare. Lenas ansökan registreras först senare. Och då är det för sent.

Lena ville byta god man eftersom hon var missnöjd och kände sig rädd för honom. Hon fick inte hans telefonnummer utan fick be personalen ringa honom om hon skulle få tag i honom.

– Han hade varit borta så mycket. Jag hade inte fått träffa honom fejs mot fejs. Jag var tvungen att kontakta honom via gruppbostaden, säger Lena.

Det dröjde fem dagar innan hon fick veta att hon nu hade en förvaltare och inte alls fått byta god man.

– Jag blev förskräckt. Jag visste inte vad det innebar. Han smög bakom min rygg och jag blev rädd för honom, säger Lena.

Ur anteckningarna från boendet om mötet 10 januari:

"Det första [Lena] påtalar är att hon inte vill ha han som godeman osv. [...] redovisar pappren, samt har med sig en delgivning för [Lena] att skriva under för att han ska bli hennes förvaltare. [Lena] vägrar skriva under detta."

ÖP har pratat med Lenas tidigare förvaltare. Han har i dag nio uppdrag som förvaltare och god man för andra brukare. Han säger att han gjort sitt bästa för Lena.

– Det har varit en konflikt i familjen och jag har gjort en annan tolkning. Man ska verka för den person man företräder, säger han.

När det gäller det faktum att Lena inte fått ha kontakt med honom direkt menar han att det är vanligt i fall med personer som har dubbeldiagnoser.

– Jag vill att det ska gå rätt till och personalen känner henne bättre än mig, säger han.

Han slutade som hennes förvaltare efter att Lena under ett halvår vägrat träffa honom. Det sker sommaren 2017 och då får Lena en förvaltare i Västerås. En kvinna Lena bara har träffat en gång.

Tillsammans med sina systrar kämpar Lena nu vidare för att häva beslutet om förvaltare helt och hållet. De har överklagat och förlorat i hovrätten. Domstolarna har lutat sig på läkarintyg som säger att Lena behöver den här typen av insats. Lena säger själv att hon inte under hela 2016 ens träffat den läkare som skrev intyget.

I ett brev till psykiatrin på Östersunds sjukhus beskriver Lena intyget som förfärlig läsning och avslutar brevet med frågan: Är jag en människa eller en diagnos? Just nu är det ingen på psykiatrin som svarar på den frågan.

Jag vill känna mig fri.

En överläkare i Stockholm specialiserad på psykossjukdomar anser i ett utlåtande att Lena inte behöver förvaltare alls. Men där står allt fortfarande och stampar. Arbetet med att få bort förvaltarskapet har hittills varit fruktlöst.

– Jag vill känna mig fri, säger Lena.

Hon har känt sig rädd, kränkt och sviken av god man och den personal som jobbar på boendet. Eller som kommunens utredare efter en Lex Sarah-anmälan formulerar det:

"[Lena] har undanhållits information om att hon skulle tilldelas förvaltare och utifrån det så har det brustit i stöd, trygghet, respekt, integritet och tilltro till personalen. Personalen har därmed inte agerat i [Lenas] intresse."

Läs mer: Förvaltningschefen om Lenas situation: Vi har gjort för lite

Men det hon råkat ut för har ändå lett till följder. Vård- och omsorgsförvaltningen har beslutat om en utbildningsinsats så att det som hänt Lena inte händer andra.