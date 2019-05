Maja Spasova söker efter jämtarnas hjärtljud

Den bulgarisk-svenska konstnären Maja Spasova är konstnärsstipendiat på Härke konstcentrum. I november gick hon genom centrala Östersund med en vägg som symboliserade en gräns som en del i sitt performance i projektet "Moving borders".

Sitt nuvarande projekt är en fortsättning på hennes studie av hjärtan.

Det började i Lunds domkyrka. Där spelades Maja Spasovas första hjärtljuds-projekt upp. För kyrkans besökare ljöd en kör av slag, flimmer och dunkande blod upp.

– En amerikansk hjärtläkare lyssnade till ljuden och kunde urskilja att flera hjärtan var sjuka. Men jag ser alla hjärtljud som fina, säger Maja Spasova.

Hjärtljuden i Lunds Domkyrka blev ett så populärt inslag att man slutade pausa ljudet under gudstjänst och predikan. Hjärtljuden i kör fick istället oavbrutet spela i kyrkan.

Nu ställer Maja Spasova i stället jämtar framför en grön skärm där hon spelar in gester och hjärtljud. När jämtarna lägger handen på hjärtat spelar hon in både rörelse och ljud. Under helgens öppna ateljéer i länet hann 106 personer stå framför kameran med "handen på hjärtat" och 50 personer fick spela in sina hjärtljud.

– En gravid kvinna gjorde en sådan vacker gest när hon lade händerna på både sitt eget hjärta och barnet. En mamma och hennes son ställde upp sig tillsammans och lade händerna på varandra.

Kärlek är ett återkommande tema för Maja. Med kontaktannonser från olika länder har hon utforskat hur vi presenterar oss, vad vi värdesätter och vad vi kärlekstörstar efter.

– Kärleken är ju ett evigt tema, även om det låter klyschigt. Jag känner mig aldrig färdig med det, säger Maja Spasova som i framtiden också kan tänka sig att lyssna även på andras hjärtljud. Det här är hennes andra samling av hjärtan. Snart kanske det är tyskarna som i kör får låta sina hjärtan tala?

– Jag tror att det är med hjärtan som med språk. De kommunicerar hela tiden och finns till i relation med varandra. Jag fick till exempel nyligen lära mig att bebisar som föds där ett visst språk talas skriker annorlunda än ett barn med ett annat språk runt sig. Det är språket som gör en grupp sammanhängande.

Maja Spasova verkar i flera tekniker; performance, grafik och ljud.

– När människor ser projektet innan det är verklighet, det som jag bara ännu sett i huvudet, är det ett mirakel. Att folk fattar och vill vara med och göra verklighet av min idé är ett mirakel varje gång.

Maja Spasova har arbetat med ljud sedan 1990-talet.

– Världen är mätt på bilder och information. Jag använder ljud som skulpturer.

En tidigare ljudaktion av Maja Spasova ägde rum på Odenplans tunnelbanestation i Stockholm. I de gamla trattformade högtalarna kopplade Maja nya ljud till spärrarnas sensorer. När resenärerna passerade ljöd inte det vanliga ljudet utan kyrkklockor, koskällor och namn som ropades. Ljudet har hon också jobbat med när hon 2012 skapade ett ljudkonstverk under Centralbron i Stockholm. När Maja monterat en kilometer ljudkablar och 64 högtalare lät hon rop efter nära och kära ljuda över de som paddlade förbi. Ropen, på olika språk, visade kärlek och saknad.

Den sista dagen för inspelning av hjärtljud sker på lördag klockan 13-19 på fjärde våningen i Gamla Tingshuset.