Man dödshotade polis inne i polishuset och attackerade busschaufför – döms till fängelse

Det hela cirkulerar kring en man och en kvinna som var ett par. Deras förhållande var, milt sagt, stormigt med alkohol, droger och sviktande minne. De båda var inte rädd att kalla varandra både det ena och det andra.

Men till slut gick det inte längre och efter flera polisingripande hamnade mannen i Östersunds tingsrätt åtalad i flera fall: ringa narkotikabrott, grov kvinnofridskränkning, misshandel, våldsamt motstånd, hot mot tjänsteman och våld mot tjänsteman.

När det gäller det ringa narkotikabrottet så erkände mannen och domstolen dömer honom för det.

I övrigt förnekade han alla brott utom ett ofredande.

När det gäller grov kvinnofridskränkning så anser inte domstolen att det har kunnat styrkas helt. Därför går de på in på de underpunkter som åklagaren räknat upp under gärningen istället. Det handlade om att mannen ska ha misshandlat kvinnan genom att putta henne utför en trappa, slagit sönder bland annat kvinnans smink, dödshotat henne vid tre fall och ofredat henne via SMS.

Domstolen konstaterar att de båda inblandades minnesbilder från det inträffade var väldigt vaga på grund av alkohol och narkotika. Kvinnan har ramlat utför en trapp, men minnesbilderna från de båda är vaga och ord står mot ord. Det vittne som fanns hade bara sett fallet och inte vad som föranlett det. Därför frias mannen från misshandel.

När det gäller skadegörelsen anser sig domstolen att det är bevisat att det förstörda sminket var kvinnans egendom och mannen döms för det.

När det gäller ett av de olaga hoten, så kommer inte kvinnan ihåg vad som hände på grund av droger. Men det finns ett vittne som domstolen bedömer som trovärdig, så mannen döms i det fallet.

I ett annat fall har kvinnan uppgett att hon blivit dödshotad av mannen efter att hon ringt polisen eftersom hon var orolig att han skulle ta livet av sig. Mannen förnekar dödshot och de poliser som vittnade vid rättegången hade inte hört något hot, så mannen frias.

När det gäller det tredje dödshotet så finns det ett vittne som domstolen anser vara trovärdig och mannen döms för det.

Mannen döms också för ofredande av kvinnan dels för att han erkänt, dels för att de SMS han skickat fanns som bevis i rättegången.

Mannen var också åtalad för en misshandel av en man. Domstolen fastslår att de två männen verkligen slogs, men i övrigt står ord emot ord om vem som startade bråket. Dessutom så såg vittnet som hördes bara själva slagsmålet, inte hur det började. Därför frias mannen från misshandel.

Mannen döms för hot mot tjänsteman efter att ha dödshotat en polis inne i polishuset i Östersund.

Mannen har också attackerat en busschaufför sedan denne vägrat honom att åka med eftersom mannen inte kunde betala biljetten. Domstolen ser inte att chauffören har någon anledning att ljuga så mannen döms för våld mot tjänsteman.

Eftersom mannen utförde brotten under en skyddstillsyn han dömts till tidigare, så får han nu två månaders fängelse. Han ska även betala 6 200 kronor i skadestånd till kvinnan.

