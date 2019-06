Nationalmuseum Jamtli kan stängas efter förlorade pengar – Bosse Svensson: ”Vi ser allvarligt på det här”

Filialen till Nationalmuseum, Nationalmuseum Jamtli, invigdes den 17 juni 2018. Precis ett år senare kommer rykten om att museet kan komma att slå igen. Det skriver Dagens nyheter som tagit del av ett brev från jämtlandspolitiker till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

”Det är naturligtvis allvarligt och skapar problem för Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun som i dagsläget inte har några möjligheter att täcka upp för eventuellt ekonomiskt bortfall från nationellt håll. Vi gick in i samarbetet med Nationalmuseum med löftet att det skulle vara ett långsiktigt åtagande från statens sida och säkerställde finansiering av investeringen i museet”, skriver regionstyrelsens ordförande Mats Gärd (C) och kommunstyrelsens ordförande i Östersund Bosse Svensson (C) i brevet.

Huvudenheten i Stockholm har haft ekonomiska problem sedan museet nyöppnade i höstas och ledningen bedömer att det prognostiserade underskottet för 2019 blir 40 miljoner kronor. De ekonomiska bekymren har enligt de båda lokala politikerna lett till signaler om att filialen i Östersund inte kan få den finansiering som avtalet mellan regionen, kommunen och Nationalmuseum utlovar.

– Nationalmuseum finns ju här i en, som vi upplever det, uppgörelse med staten, säger Bosse Svensson (C). Då kan inte staten när vi sett till att det byggts, ta sin hand ifrån det finansiellt. Om regionen och kommunen plötsligt ska ta över ansvaret så förändras ju förutsättningarna. Både Östersunds kommun och regionen har ju idag fokus på att finansiera kärnverksamheten. Vi ser ju allvarligt på om man tänker gå ur sitt ansvar i Nationalmuseum Jamtli. Det var ju inte det här som var ingångsvärdet, säger Bosse Svensson.

– Jag vill inte ens tänka tanken på att det skulle läggas ner, säger Bosse Svensson. Bygget är ju lånefinansierat, det finns ju fortfarande lån man betalar av på. Det skulle vara, försiktigt uttrycket ett nederlag för både staten och regionen. Det här är ju en av de viktigare kultursatsningarna som är gjord här i modern tid, om det skulle haverera för att staten inte vill ta sitt ansvar i det här är otänkbart. Men det känns bekymmersamt, säger Bosse Svensson.