Nolervik: På 50-dagars med Vilma – om sammanhållning, osäkerhet och kärleksbekymmer: "Nu börjar livet liksom, vad fan ska man göra?"

Det är samtidigt en berättelse om relationer, framtidstro och kompisskap.

Men främst är det en berättelse från när jag var med på SAI 16:s 50-dagarsfest. Så följ med till Övre Hantverksgatan.

Ja du Vilma.

Nu är vi här.

Minns den där regniga höstmorgonen när vi gick över asfalten på skolgården i Änge. Det var din första skoldag och du vände dig om för att jag ville ta ett fotografi på dig med skolan i bakgrunden.

Vi öppnade entrédörren, gick genom kapprummet och in i klassrummet. Där i en bänk satt redan en liten ljus tjej. Hon hette Amanda.

Du och Amanda hade inte träffats förr, men ni blev bästa vänner redan från början. Hon, den blyga, som visade sig vara en stor humorist och hyssmakare.

Hahaha, den där fina försommardagen innan skolavslutningen när ni klädde ut er till tomtar. Sedan sprang ni runt i byn och knackade på hos folk.

Sedan alla de där samtalen genom åren, alla skratten, fnissen och humorn. I verkligheten. I mobilen. Ni två.

När ni sparkade hem till varandra på sportlovet en och en halv mil enkel tur.

Skolavslutningen i sexan. I nian. Ja, allt det där. Skolskjutsen. Bosse. Alla filmerna jag tog under avslutningskonserten i nian som vi skulle redigera ihop en dag, men som ännu inte blivit gjort. Ja, ja, vi hinner väl.

Och glömmer inte att ni var One Directions största marknadsförare i Offerdal. Och Sverige. Och Jorden. Ett tag.

Nu när vi nu kommit ut på andra sidan är det fortfarande du och Amanda.

Men också många fler.

Ni är så stora nu.

Tänker på det när du nu står på förstukvisten till ett hus på Övre hantverksgatan i Östersund på skärtorsdagskvällen och vinkar.

Ni har 50-dagarsfest. 50 dagar kvar till studenten.

Nu är det du som får visa och hjälpa din far. Du har vin i muggen. Jaja, du är 18, likt alla de andra.

– Kom, här är det, vinkar du när jag kommer med bilen i skymningsljuset.

I dörren står Diba.

Hon är en av dina klasskamrater. Hon står där och hälsar välkommen. Hon som kom till Sverige 2014 som ensamkommande från Afghanistan är en del av den moderna jämtländska historien.

Hon har stora planer, utbildning, jobb. Kanske stanna i Östersund, där hon trivs bra.

– Först ville jag bli läkare, men med tiden har jag fått ett annat intresse. Jag har ett mål att fortsätta plugga. Jag vill läsa statsvetenskap och jag vill jobba inom FN, jag kommer att nå det en dag.

Diba har varit elevskyddsombud under tiden på gymnasiet.

Hon har dukat upp i sitt kök. Chokladbollar, popcorn, saft, läsk, bål, godis. Vårmingel. Unga kvinnor och några unga män som skrattar, viskar, pratar och sorlar. Kramas.

Blickarna vänds mot mig. Den gamle med kameran.

Jag förklarar.

Så gott jag kan.

– Jag tänker mig en liten berättelse om Vilma, om hur jag följde henne på första skoldagen och sedan genom livet, alla åren, fram till studenten.

– Och att ni ungdomar här i kväll, är en del av den berättelsen.

De förstår. Det är öppna, glada, drivna och intresserade unga människor. Alla beredda att ge sig ut i livet.

50 pinnar muck. 50-dagars. 50 dagar kvar till frihet.

Vilken frihet?

Och så sätter jag igång röstmemon i min mobil och låter den vara på den närmaste dryga timmen.

Jag säger:

– Är det någon som vill säga något, varsågod.

Tilde Engström säger:

– Jag älskar er klassen, skål för 50-dagars!

Allmänt sorl, ja, skål i plastglas!

Tilde Norman säger: Ska du inte hålla ett tal Vilma?

Vilma:

– Nej, jag har inte förberett. Det kanske blir på studenten.

Jag frågar:

– Hur stort är 50-dagars?

Vera Cooper svarar:

– Det är en milstolpe.

Rania Alsaedi:

– Efter 50-dagars kommer allt att springa iväg så fort. Sedan börjar påsklovet, och så är det första maj, sedan 15 dagar senare ska mössan på, och så är det nästan inget kvar.

Tilde Engström:

– Nu börjar studenttiden, känns det som.

Sedan blir det allmänt skratt och jubel när det pratas om gymnasiearbetet som skulle ha lämnats in under dagen.

Klara Bylund:

– Det skulle in elva i dag, men jag ligger lite efter så det ska in elva i kväll. Jag får skicka in det när jag kommer hem. Det är klart men hann inte skicka det.

Jag vill veta hur det känns att närma sig slutet på gymnasietiden.

– Hur känns det, här inne?

Vera Cooper:

– Jävligt bra.

Tilde Engström:

– Alltså både bra och dåligt.

Klara Bylund:

– Det känns stressigt.

Vilma:

– Det är tråkigt att börja jobba och inte få träffa er kompisar varje dag.

Tilde Engström:

– Och när 50-dagars kommer, då inser man plötsligt att det börjar bli slut.

Vilma:

– Och så fick vi ett mejl i dag av Agneta med schema om studentdagen och då blev jag väldigt stressad.

Rania Alsaedi:

– Jag tycker mer att det känns väldigt overkligt. Ända sedan jag var liten på min skola då brukade vi på varje student från förskoleklass och upp till femman ställa oss uppe vid staketet och sjunga till studenterna. Och så tänkte man att nej men gud det är så länge kvar tills man själv står där.

Vera Cooper:

– Man såg och tänkte, åh gud så stora de är.

Rania Alsaedi:

– Och så står man där om 50 dagar.

Klara Bylund:

– Det enda man känt till är ju skola i 12 år.

Vilma:

– Ja, nu börjar livet liksom, vad fan ska man göra?

Rania Alsaedi:

– Man kanske har idéer om vad man skulle vilja göra men man har ingen aning om nånting.

Tilde Norman:

– Hittills har ju liksom skolan och klasskompisar varit ens liv liksom. Och nu istället för klasskompisar kommer vi att ha kollegor.

Tilde Engström:

– Jaa, och nu ska man plötsligt vara vuxen och skaffa jobb.

Vilma:

– Man kan inte bara sjukanmäla sig om man vill. Man måste ju gå på jobbet även om man är sjuk.

Rania Alsaedi:

– Sedan känner jag att vi har haft en jävligt bra klass.

Allmänt bifall. Alla håller med.

Tilde Norman:

– Speciellt nu på slutet.

Vilma:

– Ja, det är först i år som vi har blivit tajta.

Tilde Engström:

– Det är någonting som är väldigt tråkigt, att vi har varit så pass uppdelade.

Vera Cooper säger:

– Agneta beskrev det som "När Egyptens hav delades"

Alla skrattar

Tilde Engström:

– Det är inte förrän nu som vi alla har börjat umgås som klass liksom.

Rania Alsaedi:

– Men jag tycker så här, det är ju bättre nu än aldrig.

Jag frågar vad det beror på.

Tilde Norman:

– Jag tror att vi inser att det snart är slut.

Amanda Sörlin:

– Jag tror det är för att alla har vuxit som personer också.

Så kommer Jacob Öhlén. Han har färgat håret blålila eftersom det ingår i en tävling mellan klasserna.

– Hur har du upplevt stämningen i klassen?

– Det var lite trögt i början. Lite stelt med mycket grupperingar. Sista tiden har vi kommit mer tillsammans och det känns bra. Det beror nog på att vi känner varandra bättre. Vi är tillsammans mer och gör saker ihop.

Rania:

– Jag känner också att nu i trean har det varit att man upptäckt att vi har mycket gemensamma intressen. Det visste man inte förut. Jag tänkte på det när vi skulle gå från O-huset till matsalen och alla gick i en klump, det har vi aldrig gjort förut. Det var en häftig känsla.

– Det kändes kul. Jag kände mig lyckligt lottad. Jag har andra kompisar som går i andra klasser och de pratar inte ens med alla i klassen. Men jag har en asskön klass och det känns kul att kunna stå på flaket med människor som jag verkligen känner.

I soffan sitter Klara Eliasson. Jag slår mig ned bredvid henne och frågar om framtiden.

– Just nu är det skola. Men framöver så ska jag ´jobba i sommar, sedan har jag sökt en distanskurs i juridik i Uppsala i en termin. Efter det ska jag söka hela juristprogrammet.

Så du är redan klar på vad du vill bli?

– Ja, jag har vetat det sedan ettan, så det har som varit givet för mig.

– Intresset har jag haft sedan jag gick en kurs på gymnasiet. Det har visat att det är något.

Rania:

– Jag har sökt kriminologi, och så skulle jag vilja göra värnplikten. Jag ska mönstra i maj.

Vera Cooper:

– Det är så svårt. Jag är inte som Klara, som har nästan hela livet planerat. Jag har alltid haft planer på att dra utomlands. Först till USA och bli au pair, sedan planerat att dra till Spanien eller England där jag har släkt. Annars har jag jobb här i stan också, men jag vill göra något annat. I höst drar jag till England och jobbar på restaurang. Jag vill inte vara kvar i Sverige, det är så tråkigt, jag vill bara göra något nytt.

Jag lämnar dem i soffan och går in i köket.

Jag frågar:

- Hej vad funderar ni på då?

Mira Eriksson:

- Vi står bara och pratar om kärleksproblem och sånt där, ibland är det ju inte så lätt, då kan man prata om det helt öppet med hela klassen.

– Gör ni det? kan ni prata om vad som helst och även med killarna?

Tilde Engström:

- Ja faktiskt, och det är jättekul att det har blivit så, att alla kan prata med alla.

Vid köksfönstret sitter Klara Matsdotter och Tuva Högberg.

- Vad sitter ni och pratar om då?

Tuva Högberg svarar:

- Vi sitter och pratar om högstadiet faktiskt, vi gick med varandra, hon är från Stockholm. Så det är lite kul, hon är som hedersgäst här.

Klara Matsdotter från Stockholm frågar:

- Men ska det här handla om studenten?

- Det handlar om livet egentligen, svarar jag.

Klara Matsdotter:

- Okej, men om studenten så sa min kompis "studenten känns som att det är så här, man står vid typ en klippa, man har gått hela skolgången på väg till en klippa och nu är det som att man bara ska falla. Det kan gå superbra och det kan bli jättekul men det är också så att man har det där pirret i magen för man vet ju inte, det kan gå jättedåligt också, så det är läskigt." Jag känner också så här, allt pekar på att det kommer att gå bra. Jag har ingen plan så det är det som blir så stressigt, vissa har redan bestämt vad de ska göra.

Tuva Högberg:

– Det är också ett exempel på hur mycket mognare man har blivit under gymnasiet, liksom Klara, hon känner ju ingen här egentligen men alla välkomnar henne bara för att man är mer öppen för vad säger man andra möjligheter? I högstadiet hade man ju inte välkomnat någon random på det sättet.

Klara:

- Men det är skönare nu, att alla bara är allmänt trevligare oftast.

Tuva Högberg:

- Ja oftast haha.

Kan man liksom släppa på spärrarna?

Tuva Högberg:

- Ja men jag tror det,

Klara:

- Eller bara lära sig att det bara blir enklare om man gör det, för alltid när man har gjort sig till någon som man egentligen inte är så så blir det ju fel.

Tuva högberg:

- Men om ska få något perspektiv från utsidan då, firar ni 50-dagars i Stockholm?

Klara:

-Ja, vi kör 50-dagarsfirande, och 100-dagars.

Tuva Högberg:

- För det har mina föräldrar reflekterat över, att det är ganska starka traditioner just i Östersund, så firar man ju, eller man hajpar studenten ganska långt innan och med massa baler.

Sorlet ökar, musiken pulserar och det är snart dags för klassen att ge sig iväg till Marité för gemensamt festande med andra.

Vilma och de andra i de fyras gäng följer mig ut på förstubron där jag tar en selfie med dem innan det är dags för mig att runda av.

– Okej, vi ses, kör hårt, säger jag till dem innan jag åker.