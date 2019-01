Östersundsartisten Orkid hintar om ny musik

Matilda Melin, eller artistnamnet Orkid som den forna Idol-deltagaren numer skapar musik under, lockade lyssnarna till över 6 miljoner strömningar på Spotify förra året. Hennes mest spelade låt "Only if you want to" har lyssnats på 2,5 miljoner gånger sedan släppet i september 2017.

Nu skvallrar ett inlägg på artistens instagram om att mer musik är på gång. Tidigare har Orkid släppt enstaka låtar, men nu verkar hela tolv spår vara på väg mot lyssnarna. På bilden som publicerades för artistens följare i helgen poserar Matilda Melin med personal på sitt skivbolag Artery. Bolaget företräder artister som Mwuana och Youtube-kreatörer som Ida Warg.