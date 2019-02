Per Hansson: "Jag minns det som igår när jag fick följa med morfar på kreatursauktion"

Jag minns det själv som igår. Hur jag fick kliva på bussen från Hammarnäset. Vi åkte från Ytterån in till Östersund och landade på busstorget. Gick sista biten till Karlslund. Fick kaffe och tekaka. Sen började budgivningen...

Det var folk, social gemenskap och ett avbrott i vardagen för bönderna som på den tiden slet på åkrarna. Stadsresan gjordes ett par gånger om år. Till jul och när besättningen i ladugården behövde nytillskott.

Men allt började på Prästgatan 6, mitt i stan. Pionjärer drev slakteri, men hanteringen av djur och kött var knappast optimalt på den gatuadressen.

Därför byggdes det nytt i Karlslund 1940. Jämtlands Läns Slakteriförening infordrade anbud. Byggmästare C-O Nilsson fick uppdraget. Han byggde för 173 000 kronor – stora pengar på den tiden runt andra världskrigets utbrott.

Med åren byggdes både Östersund och slakteriet ut. Auktionerna blev höjdpunkter. När medlemmarna, bönderna och slakteriets kooperativa ägare fick buda på både kossor och kvigor var det själva pulsådern i det jämtländska lantbruket. Man köpte djur av varandra i den egna föreningens regi. Tilliten, föreningstroheten och framtidstron spirade runt auktionsringen. Snusbussar lades in och spottades ut. En och annan sup togs också in. Gubbarna ackorderade och återvände sen hem till vardagen.

När lantbruket blomstrade på sextiotalet åkte disponent Ivar Edström ut i länet på tjugo, (!) medlemsmöten varje år. Det var bönder i alla gårdar och direktörerna fick vackert masa sig iväg.

När Scan 40 år senare stängde slakteriet 2004 var det tvärt om. Ett enda möte. Få leverantörer och det enda kretsmötet hölls förstås på centralorten.

Nu rivs slakteriet. En epok går i graven och ersätts så småningom av bostäder och troligen även en skola och förskola.

Samhällsförändringen är monumental. Småbrukaren är bortrationaliserad. Staden växer medan landsbygden kippar efter andan. Om det var bättre förr vete tusan, men visst fanns det ljusa stunder då med och stressen var definitivt inte lika påtaglig.