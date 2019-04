Region JH tvingas skjuta på löneutbetalningarna – får inte in skatteintäkter i tid

Det nya datumet för att betala ut löner är satt till den 27 varje månad. Detta ska ge ett större andrum så att man slipper ta fler lån än de som redan är nödvändiga. Redan nu lånar man för att klara av den dagliga driften.

Anledningen till ändringen är att skattepengarna kommer in för tätt in på utgifterna.

– Det är några gånger på ett år som det blir nästan så att vi inte hinner få in skatteintäkterna innan vi betalar ut lön, säger Peter Rönnholm, regionens ekonomidirektör.

– Men det här är ganska normalt, att man har 27 som utbetalningsdag. Det är inte så att det är extremt på något vis egentligen.

Regionens medarbetare har fått ut lönen nu under fredagen, eftersom 27 april är en helgdag. Men enligt en lönespecifikation som gått ut tidigare stod det att man skulle få pengarna redan den 25, alltså under torsdagen. Det har skapat irritation hos medarbetarna då många hade planerat in sina betalningar till det datumet.

Peter Rönnholm medger att det är trist om det har blivit så, men menar samtidigt att information om ändringen gick ut på intranätet redan för en månad sedan.

– Men det kan naturligtvis ha påverkat någon enstaka, det kan jag förstå, säger han.

Det nya datumet för löneutbetalningar kommer att gälla tills ett nytt beslut har fattats.