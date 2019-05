Röda korset i Östersund vill effektivisera verksamheten: "Det är för mycket kostnader"

Det var när Barbro Byström i februari i år tillträdde som ordförande för Röda korsets Storsjökrets som en översyn av verksamheten drogs igång. Trots att insamlingsverksamheten, med butiken och caféet på Nedre Vattugatan i centrala Östersund, under årets första kvartal gått bättre än någonsin behöver verksamheten effektiviseras.

– Vi fick in runt 360 000 kronor mer än under samma period förra året men vi har för mycket kostnader. Vi måste hitta vägar för att befria oss ur kostnader, helt enkelt, och där arbetar vi just nu, säger Byström.

I nuläget jobbar 14 personer i verksamheten. Det är fler anställda än motsvarande butiker i samma segment hävdar Byström som flaggar för personalnedskärningar.

– Vi har två stora poster: personal och hyra. Vi för samtal med hyresvärden om vad som går att göra där och vi tittar över om vi ska vara så här många anställda. När man mäter antalet anställda mot andra butiker i vår storlek är vi kanske fler än vi behöver.

Hur stora personalneddragningar det i slutändan kan handla om kan Byström inte säga och hon poängterar att inga beslut ännu är fattade.

– Jag förstår att det blir tankar åt alla håll eftersom personalen och alla frivilliga har blivit informerade om att vi ser att vi har för stor kostnadsmassa. Det här skapar naturligtvis oro, det har jag stor respekt för.

Sparplanerna ska nu upp i Röda korsets styrelse för beslut innan en eventuell förändringsprocess kan dras igång.

– Oavsett vad vi gör är det med stor varsamhet, säger Barbro Byström.