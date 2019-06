Sarah Klang släpper ny skiva – kommer till Östersund i vinter

Nya singeln "New Day Coming" släpptes förra veckan. 25 oktober släpps också Sarah Klangs andra album ”Creamy Blue”. Därefter åker hon på en omfattande turné över hela landet.

Debutalbumet ”Love In The Milky Way” släpptes år 2018 och innan dess gjorde artistens gästspel i "På spåret" att hon snabbt fick uppmärksamhet. Turnén i höst och vinter startar i Stockholm 9 november och avslutas i Umeå 15 december. Förband under hela turnén kommer Bo Mehr att vara.

Storsjöteatern och Östersund spelar hon för 14 december. Biljetterna till Jämtlandsspelningen är ännu inte släppta.

Lyssna på Sarah Klangs nya singel: