SAS-strejken fortsätter – majoriteten av flygen till och från Åre Östersund kommer att ställas in under söndagen

Pilotstrejken inom SAS går under lördagen in på sin andra dag, och på lördagsförmiddagen stod det klart att även flera av söndagens flyg ställs in. Totalt beräknas strejken nu drabba cirka 64 000 resenärer, det rapporterar Dagens Nyheter och TT. Resenärer till och från Åre Östersund flygplats är inget undantag då flera flyg till och från flygplatsen ställts in och de flesta kommer att ställas in under söndagen.