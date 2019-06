Skolan fick kraftfull reprimand: "Vi måste få ordning på förvaltningens ekonomi"

– Vi måste få ordning på barn- och utbildningsförvaltningens ekonomi. Hur ekonomin styrs, var pengarna tar vägen och i nuläget vet vi inte det. Det är otillfredsställande, sa Bosse Svensson inför sittande fullmäktigeförsamling på Österängsskolan.

Strax innan hade budgetchef Ella Sandström redogjort för delårsbokslutsprognosen för 2019. Där flaggar barn- och utbildning för en nollprognos, men budgetchefen ställde sig tvivlande.

– När budgetchefen är tveksam till förvaltningens årsprognos blir jag också orolig, sa Bosse Svensson till ÖP i en paus.

Det är inte första gången som kommunens skolförvaltning hamnar i skamvrån. Under hela 2018 haltade budgeten betänkligt för att i slutänden via på 18 minusmiljoner. Då hade förvaltningen dessutom fått ett tilläggsanslag mitt under budgetåret med 14 miljoner.

Kommunalrådet var barsk. Han såg inte mellan fingrarna med skolorganisationens problem utan talade i klarspråk:

– Vi kan inte ha det så här även fortsättningsvis utan måste komma till klarhet med vad som brister och varför, fortsatte Bosse Svensson.