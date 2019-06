Slut på särskild sorts p-piller: "Irriterande"

De läkemedel som säljs i apotek runt om i Sverige går oftast att hämta ut i butik utan förbeställning, men ibland tar det stopp.

- Det beror på läkemedelsbolagens planering av tillverkning och distribution. Det är inte ovanligt, utan det händer, säger Markus Sjöqvist, kommunikationschef på Apoteket.

Läkemedel beställs in till apoteken via läkemedelsbolag, som köper in från läkemedelsföretag runt om i världen. Ibland brister företagen i planeringen av sin marknad. Läkemedlet kan då vara tillverkat, men måste antingen skickas eller så saknas det i lagret. Då blir det en fördröjning.

- Det är irriterande att läkemedlen finns, men inte går att beställa, säger han.

Ulrica Reunanen är barnmorska på ungdomsmottagningen i Östersund och menar på att det är svårt att byta ut ett p-piller, om det vanliga tar slut.

- Alla P-piller är olika och man vill ha ett p-piller som funkar bra individuellt. Just det här fungerar för olika personer och då är de viktiga för dem, säger hon.

P-piller innehåller hormoner vilket påverkar kroppen på olika sätt. När man börjar med p-piller kan ta tid att vänja sig. Biverkningar som illamående, småblödningar och ont i huvudet är vanliga, men brukar försvinna efter ett tag. Vilket p-piller som är bra för en kan variera.

- Det är beroende på hur man mår. Så är det med alla hormonella preparat, att man måste hitta något som fungerar bra för en så man mår så bra som möjligt. För vissa är det så olika, fortsätter Ulrica Reunanen.

Eftersom Zoely har tagit slut, behöver drabbade byta ut sina p-piller till ett annat alternativ. Det kan resultera i ett sämre mående eftersom man tar andra uppsättningar av hormoner.

- Det finns inget som är lika Zoely, tyvärr.

Först i juli beräknas p-pillret att komma tillbaka till apoteken.