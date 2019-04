Storsjöteatern och OSD begärt i konkurs: "Jag såg potentialen men nu går det inte längre"

Anledningen till att Martin Sahlberg nu kastar in handduken är det dåliga bokningsläget inför våren.

– Bokningarna inför våren är rejält sämre än tidigare år. Då tänker jag på stora möten generellt, kongressbokningar och stora middagar. Vad gäller nöjen och dans så är det väl inga stora problem men heller inga stora marginaler, säger Martin Sahlberg.

Och tillräckligt med pengar finns inte för att rida ut situationen i hopp om att det vänder.

– Jag måste helt enkelt dra i handbromsen nu.

Personalen, 15 tillsvidareanställda, informerades under gårdagen om situationen.

– Det känns inte kul alls. Det känns som ett misslyckande.

Någon djupare analys av det uppkomna läget har Martins Sahlberg inte gjort. Möjligen kan en ökad konkurrens ha bidragit till situationen.

– Börjar det vika kanske det viker först hos oss. Vi har inget hotell utan står och faller med dagkonferensmarknaden. Frösö Park öppnade för några år sedan till exempel och ökar sin omsättning, det är klart att det tar från någon.

Vad som händer framöver med matservering, sålda biljetter och bokningar kan inte Martin Sahlberg svara på.

– Just nu så är allt öppet och rullar på som vanligt. Vad som händer framöver är det konkursförvaltaren som avgör. Hon håller på att sätta sig in i situationen just nu.

Martin Sahlberg tog över som vd för OSD och Storsjöteatern i oktober 2014. Tre år senare, 1 juli 2017, köpte han sedan bolaget efter några tunga ekonomiska år med miljonförluster.

– Nu hoppas jag att det kommer nya aktörer som kanske har en större plånbok än vad jag har. Ska man ha en så här stor verksamhet så krävs det stora medel för att klara framtida satsningar. Och det har inte jag just nu.