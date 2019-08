Östersunds kommunalråd positiv till nytt utjämningssystem trots ökade kostnader

I förslaget till nytt utjämningssystem, som blev klart förra hösten och som nu varit ute på remiss, föreslås länets pott nästan fördubblas. Det skulle innebära nästan 513 miljoner kronor att fördela till regionen och till länets kommuner.

I sina remissyttranden har länets kommuner överlag varit positiva till det nya utjämningssystemets mer glesbygdsanpassade profil. Om förslaget blir verklighet skulle länets kommuner få ett välbehövligt tillskott. Undantaget är Östersunds kommun som skulle få betala in ytterligare 21,5 miljoner kronor.

– Vi är medvetna om att det här kostnadsutjämningsförslaget innebär att vi får en ökad kostnad på 21 miljoner men vi kan inte bara se till våra egna intressen. Om man tittar på regionen och länet som helhet är det en ganska stor pluseffekt i det här systemet, så i grunden ser vi positivt på helheten i förslaget. Det vi haft synpunkter på är hastigheten, att man skulle genomföra det så snabbt att det skulle påverka våra planeringsförutsättningar.

Hur skulle den ökade kostnaden påverka ekonomin rent konkret?

– Det är klart att vi är medvetna om det här i den pågående budgetprocessen, och då får vi väl hantera det, om man nu tar ett beslut att införa det till år 2020. Vi har en rambudget som vi jobbar med inför nästa år och förändras förutsättningarna för den så får vi ta ställning till det.

Partikollegan och riksdagsmannen Per Åsling (C), förste vice ordförande i riksdagens skatteutskott, är övertygad om att förslaget kan bakas in i regeringens budget för nästa år eller genom en särskild budgetproposition klubbas igenom och att kommunerna och regionen kan räkna in pengarna i arbetet med kommande års budget. Bosse Svensson är mer avvaktande och tycker förlaget är något feltajmat.

– Att få fram ett nytt skatteutjämningssystem har tagit alldeles för lång tid, jag håller med om det. Däremot är det klart att det är ett problem för både de som ska få och de som ska betala mer om ett beslut kommer väldigt sent på året. Det är lättare för oss, som har god ekonomi och som har ett resultat som vi kan hantera, att ta höjd för en ökad kostnad. Det är mycket svårare för de kommuner som sitter och gör budgetar som de inte får ihop och där det här kan rädda dem. Men jag skulle inte våga planera utifrån det förrän jag har ett riksdagsbeslut. Sådana här riksdagsbeslut borde egentligen inte tas så sent som i en budgetprocess. Men med omsorg om de kommuner som nu har det jättetufft så, rent personligt, hoppas jag att man gör det, för det vore bra för regionen.

