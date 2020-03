Östersundsbo begärd häktad – misstänks för rån i Stockholm

Häktningsframställan lämnades in vid tingsrätten under onsdagen. Mannen som är bosatt i Östersunds kommun misstänks för ett rån begånget på söder i Stockholm tidigt under tisdagsmorgonen. Den misstänkte gärningsmannen kunde gripas av polis en knapp timme efter rånet och placerades sedan i arresten på Södermalm. Samma eftermiddag så fattades beslut om att anhålla mannen.

Mannen har nu häktats av Stockholms tingsrätt. Anledningen till detta är att man misstänker att mannen annars skulle återfalla i brottslighet eller undanröja bevis. Den häktade Östersundsbon nekar till brott.