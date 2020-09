Östersundsbolag siktar på global skidmarknad – med miljonbelopp och nya delägare

Pappkartongen är till bredden fylld med svarta plastföremål. Det är med hjälp av detta pjäxliknande verktyg som Oscar Arvidsson och Andreas Persson ska slå sig in på den globala skidmarknaden.

– Jag gillar att optimera och fundera ut lösningar för att saker ska gå snabbare och smidigare, säger Oscar Arvidsson.

För sju år sedan ansvarade han och Andreas Persson för monteringen av bindningar på alpina skidor hos Stadium i Östersund. På måndagar kunde det handla om monteringar av upp till femtio par bindningar.

En stor del av arbetstiden gick åt till att leta reda på rätt pjäxa och för att underlätta arbetsprocessen tillverkade de ett verktyg.

Skiclickern var född.

– Vi insåg att det här är en innovation som många har nytta av. Vi har aldrig tvekat, säger Oscar.

I stället för att ställa in bindningen utgående från en pjäxa används ett verktyg. Då kunden inte behöver ta av sig pjäxan går processen snabbare vid skiduthyrningen. Kunden kommer fortare ut i backen och personalen hinner montera fler skidpar per timme. Ännu en fördel är att personalens ergonomi förbättras genom att de hanterar ett verktyg som väger 70 procent mindre än en slalompjäxa.

– Det handlar om att optimera arbetsflöden, säger Andreas Persson.

I och med coronakrisen uppdagades även en hygienisk fördel. Nyligen beviljades den amerikanska skidorten Jackson Hole fondpengar för inköp av Skiclickers. Motiveringen är att arbetssättet minskar en eventuell smittspridning av covid-19.

– Med ett snabbare arbetssätt trängs färre människor på en liten yta. Att personal inte hanterar kunders pjäxor förbättrar även arbetshygienen, säger Oscar.

För No More Boots ligger fokus på Alperna, Japan och USA. Bolaget har distributörer i Tyskland, Japan och Australien.

Nu är förhoppningen att patenten godkänns i Kina inom det närmaste halvåret.

Att det österrikiska miljardbolaget Wintersteiger tillverkar en liknande produkt ser Östersundsborna enbart som en fördel.

– Det är bra att Wintersteiger pushar marknaden. Kunderna räcker till för oss båda, säger Andreas.

I januari i fjol gick riskkapitalbolagen E14 Invest och Almi Invest in med en halvmiljon kronor. Satsningen möjliggjorde att Andreas och Oscar började jobba heltid med att få in Skiclickern på den globala skidmarknaden.

Nu har No More Boots tagit ännu ett steg. Bolaget har tagit in nytt kapital från en handfull investerare, som även går in som delägare. Det rör sig om miljonbelopp. Bland ägarna finns bland annat Joar Båtelson (skicrosslandslagets tidigare sportchef), Tommy Eliasson Winter (Svenska skidförbundets alpinchef) och affärsmannen Rudy Zappala.

Andreas visar upp verktyget som ersätter juniorpjäxor och som lanseras i höst. Tillverkningen sker hos Essge Plast i Östersund.

– Det känns bra att produktionen sker i Sverige. Dessutom är det enkelt och smidigt att produktionen är så nära, säger han.

Verktyget som ersätter vuxenpjäxor tillverkas i Småland, men på sikt kommer även den tillverkningen att ske i Östersund.

Oscar ser Skiclickern som en inkörsport:

– Nästa steg är att sälja ett komplett koncept där Skiclickern kopplas till butikens eller uthyrningens mjukvara för att förbättra hela arbetsprocessen.

I den lilla källarlokalen i centrala Östersund fylls arbetsdagarna med distributionsfrågor, avtalsprocesser och juridiska ärenden. Bland slalomskidor, redovisningsmappar och tomma läskburkar fortsätter även idékläckningen.

– Vi har mer i ”pipen”. Vad det handlar om är ännu hemligt, säger Oscar.