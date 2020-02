Östersundsbon Alice nyss hemkommen från coronadrabbade Italien – upplevde hur landet stängdes ner: ”Blev mer och mer för varje dag”

Det var i fredags som Alice Andreoli, som bott i Östersund i nio år, åkte ner till Milano tillsammans med sin dotter. Resan påbörjades innan problemen med coronaviruset i området Lombardiet blossade upp på riktigt.

Om hon hade vetat vad som väntade så hade hon aldrig åkt, säger hon.

För redan på flygplatsen märktes beredskapen i landet. Hon, dottern och de andra resenärerna testades av vårdpersonal i vita skyddsrockar. Det är praxis nu i Italien, som är det land i Europa som drabbats hårdast av den smitta som sprider sig runt om i världen.

– De tog temperaturen. Alla som hade temperaturer som var okej fick gå vidare, men om man hade feber fick man stanna och testas mer, säger Alice Andreoli.

De åkte sedan vidare till föräldrarna i hembyn öster om Milano. På kvällen samlades familj och vänner, och samtalsämnet var just corona. Några tog det med ro, medan andra var mer oroliga.

På nyheterna på TV visades smittans utbredning i området kring Milano.

– Jag kände mig ganska lugn. Men det blev mer och mer för varje dag. Det började pratas mer och mer för det blev fler fall.

Det är karnevaltider i Italien just nu. I Venedig hålls till exempel årligen en stor, internationell sådan, men även småbyarna har sina egna. Just den var en av de stora anledningarna till att Alice Andreoli åkte ner. I hennes by skulle den hållas på tisdagen.

– Redan på lördagen, när jag pratade med min sambo som var hemma i Sverige, så sa han att ”jag tycker inte att ni ska gå på karneval”, säger Alice Andreoli.

Anledningen var den stora folksamlingen och riskerna som kommer med det. Men det visade sig att de inte ens skulle få något val – karnevalen ställdes in på grund av coronavirusets spridning.

Även andra stora evenemang stoppades, som till exempel matcher i den italienska högstaligan i fotboll, Serie A, samt gudstjänster på söndagen. Caféer började stänga mycket tidigare på kvällarna, och även skolorna bommades igen.

– Först skulle de stänga skolorna i de områden som de kallar för röda zoner, men sen blev det att de stängde skolorna i hela Lombardiet. Och sen skolor i hela Italien.

Utvecklingen gjorde att Alice Andreoli frågade sig själv varför de över huvud taget skulle stanna kvar.

– Vi umgicks bara hemma med familj och vänner och var ute i naturen. Vi vågade inte så mycket mer. Vi gick inte på restaurang, vi gick inte någonstans. Det var tråkigt att inte känna sig trygg.

Till sist tog hon beslutet att återvända till Östersund. Det gjorde hon i tisdags. Mycket också för att inte riskera att bli fast om även flygplatserna skulle stängas.