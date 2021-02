Östersundsrevyn laddar för premiär – Kindberg, skolkarusell och Polens presidentval i fokus

Skillnaden kunde knappast ha varit större.

Veckorna före revypremiären brukar innebära en succesiv stegring av repetitioner, pepp, fahågor och förväntningar. De brukar innehålla ett växande myller av personal som arbetar allt mer intensivt med att förbereda scenshowen. En show som först testas för inför en provpublik och sedan finslipas in i det sista, tills det blir genrep och ridån slutligen går upp inför vilda applåder från en fullsatt och finklädd teatersalong.

Så är det inte i år.

Långt ifrån.

– När man kliver ut på scen med publiken framför sig så händer det något i en. Och det uppstår en interaktion som gör att man hela tiden kan känna vad som fungerar och inte. Att inte kunna ha något av det i år ger en otroligt olustig känsla, säger Patrik Zackrisson, som är revyns delägare och frontfigur.

Det är paus på Storsjöteatern, där han och de övriga tre medlemmarna i årets minimala ensemble, jobbar för fullt med att repetera sketcher och spela in dem i lokaler som i övrigt ekar pandemiskt öde.

In i det sista var ensemblens förhoppning att kunna spela live för publik i någon form, om så bara för några få personer åt gången. Men när det stod klart att inte ens det skulle bli möjligt under de rådande restriktionerna var en digital revy det enda alternativet till att ställa in den helt.

– Musten gick ur oss där i början och det kändes som att vi skulle bli tvungna att ställa in. Men ju mer vi pratade om alternativen, desto bättre kändes tanken på det vi gör nu, säger Patrik Zackrisson.

En avgörande faktor blev att sponsorer ville se revyn även i år. Flera lokala företag klev fram för att säkerställa en ekonomisk grund för det digitala projektet, som gör att Östersundsrevyn AB kommer att kunna betala ut löner till ensemble och personal även om publiken skulle visa sig svika.

En som inte kunde dela ensemblens nervositet inför det okända var Håkan Borgsten. Han gör visserligen gör sitt första år med Östersundsrevyn, men är en veteran i länets skådespelarkretsar och har redan jobbat med att överföra scenkonst till digitala produktioner inom ramen för Estrad Norrs verksamhet.

– Jag gillar ju när saker görs på andra sätt än de brukar. Att vi inte får spela inför publik gör det förstås svårt på många sätt, men det är också befriande och jag tycker att det vi gör nu är ett riktigt roligt grepp, säger han.

Det nya greppet är alltså en serie tv-program som tre veckor i rad kommer att publiceras på Youtube, öppet för alla som vill se men med en vädjan om frivilliga bidrag till revyn. Programmen kommer dels att innehålla ett urval av de sketcher och musiknummer som var planerade för scenen, men också en hel del innehåll som har specialskrivits utifrån de nya förutsättningarna.

För Marit Eriksson, som gör sin sjätte Östersundsrevy, är det inte bara frånvaron av publik som gör årets upplag extra utmanande.

– Dels brukar vi ju redan ha spelat klart alla föreställningar den här tiden på året och nu, innan det första avsnittet ens har haft premiär, så jobbar vi redan med det tredje. Men vi har ändå inte sett det första, eftersom det fortfarande klipps. Sådant gör arbetsprocessen betydligt mer förvirrande än vad vi är vana vid, men det gör den också spännande säger hon.

Så vad kan publiken förvänta sig av Östersundsrevyn 2021?

Daniel Kindberg, som gavs rikligt med utrymme redan i förra årets revy, kommer att ha en framträdande roll även denna gång. Fjolårets presidentval kommer att avhandlas – alltså det i Polen. Östersunds så kallade ”skolkarusell” kommer att få plats, liksom generaldirektör Dan Eliasson och kulturminister Amanda Lind. Den senare i ett nummer som var klart redan i höstas men har skrivits om i ljuset av den senaste tidens händelser.

Det kommer även att att dyka upp flera gamla publikfavoriter i rutan, som de livsnjutande tre solstolsdamerna och fjolårets hyllade pilsnerfilmscen, nu tankad med nytt, aktuellt innehåll.

– Eftersom kameran kommer betydligt närmare än vad en publik gör så har vi valt att jobba mer med uttryck som gör sig bättre i tv den här gången, som exempelvis ironi och sarkasm. Det ställer också lite krav på den som tittar, eftersom det kommer att bli en lite annan sorts revy än vad man är van. Men vem vet, det kanske också gör att vi når en ny publik, säger Marit Eriksson.

Rådet Patrik Zackrisson vill ge alla som planerar att se årets revy är att ladda upp inför den på samma sätt som vanligt. Att klä upp sig lite, äta god mat och kanske till och med unna sig något från den egna baren innan man bänkar sig framför skärmen.

– Det gäller att hjälpa till, för vi vet ju att vi kan göra revy, men vi vet inte om vi har det som krävs för att gå igenom rutan, som det heter. Det återstår att se, säger han.

Torsdag 18 februari klockan 18.00 släpps det första avsnittet, titulerat "Kollationering - Det är sällan kul när man läser det –", och länkar till programmet kommer att läggas ut på revyns hemsida och sociala medier.