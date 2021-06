Ovanligt mycket regn – så ser helgprognosen ut

Högtryck i Europa har gjort att regnområden tagit en nordlig bana över Skandinavien. Enligt siffror av SMHI har Jämtlands län, med undantag av Jämtlandsfjällen, fått mer nederbörd än vanligt under Juni månad. Svedjelandet i Bräcke kommun fick hela 56,8 millimeter under ett dygn. En nederbörd som brukar vanligtvis komma under hela Juni månad inte ett under ett dygn, förklarar meterlogen Josefine Bergstedt på StormGeo.

Under helgen sträcker sig ett nytt regnområde över Jämtland men inte i samma omfattning, säger Josefine Bergstedt. Dock ser det ut att bli bli uppehåll med ökade temperaturer inför början av nästa vecka.