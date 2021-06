Över 100 anmälningar – bara två dömda: Så vill polisen få bukt med jaktbrotten • Diskuterar mordutredningsmetoder

Få misstänkta döms för tjuvjakt, samtidigt bedömer experter från olika myndigheter att mörkertalet är stort. Men sådana ärenden är lågt prioriterade hos polisen. ÖP lyfter: Jaktbrotten i Jämtland

De senaste tre åren har Jämtlandspolisen fått in 109 ärenden gällande brott mot jaktlagen*. Under den tiden har två personer dömts för den typen av brott i länet. Samma period har det kommit in 20 anmälningar om illegal rovdjursjakt i Jämtland. Ingen har dömts för något sådant brott här under den tiden, enligt uppgifter från Brottsförebyggande rådet och Östersunds tingsrätt.

Under våren har polisen haft tre jaktbrottsärenden med koppling till Jämtland på sitt bord. Det är en typ av brott som ofta är svåra att lösa. Här har det inte funnits någon miljöbrottsutredare med specialkompetens på plats, det finns på en del andra håll i landet.

Jenny Berglund är inspektör på polisens nationella operativa avdelning. Hon leder ett nationellt projekt med fokus på illegal rovdjursjakt.

– Vi upplever själva att det tar lång tid innan vi agerar, innan vi tar oss ut på platsen och att vi är ovana när det gäller att utreda det här, säger hon.

Syftet med polisprojektet är att analysera polisens arbetsmetoder då det gäller grova jaktbrott. Ett problem är att få delar med sig av information, berättar hon.

– Det här sker ofta i små slutna kretsar. Det gör att det är väldigt svårt för oss att få tips. Det är svårt att bedriva spaning på något som sker ute i skogen när det är en sådan tystnadskultur.

Miljöåklagaren Åse Schoultz sitter i Östersund. Hon har lett flera förundersökningar gällande jaktbrott och hon skulle önska att fler ville berätta för polisen vad de sett och hört om tjuvjakt.

– Du kan ha en brottsplats med blod, hår och skoterspår eller spår från folk. Men du har ingen kropp och ingen som säger något.

– Även om folk vet vad som försiggår så tror jag att de kan vara rädda.

Är det bråk i ett hem eller en misshandel så kommer vi alltid att ta de jobben först

I en rapport från Länsstyrelserna i de nordligaste länen står det att den illegala rovdjursjakten är utbredd. Det nämns flera möjliga orsaker till det. Det står att ett motiv kan vara kan vara att människor ser rovdjuren som ett hot mot den personliga säkerheten, mot deras livsstil eller näringsverksamhet. Länsstyrelserna skriver också att den illegala rovdjursjakten kan vara ett resultat av ett generellt missnöje med staten som styrande organ och ett misstroende mot rovdjursförvaltningen. Polisen Jenny Berglund berättar att mörkertalet i jaktbrottsärenden tros vara mycket stort. När det kommer in tips så hamnar grova jaktbrott sällan överst på polisens att göra-lista.

– Det är alltid så att vi prioriterar människoliv och vi får göra en avvägning. Är det bråk i ett hem eller en misshandel så kommer vi alltid att ta de jobben först.

I polisprojektet har man kommit fram till att kvaliteten på de grova jaktbrottsutredningarna skulle förbättras om poliser spårsäkrade och dokumenterade brottsplatser efter misstänkt illegal rovdjursjakt på samma sätt som vid förundersökningar efter mord.

– Kan vi tillämpa den arbetsmetodiken i det här så ser vi en vinst i att utredningarna kommer att flyta på snabbare och bli mer effektiva.

Vi behöver avsatta resurser som kan agera när vi får in de här tipsen

En del polisutredare kan behöva bättra på sina kunskaper om hur man hanterar grova jaktbrott, menar Jenny Berglund.

– Alla har kompetensen, men det är väldigt få som faktiskt har jobbat med det här. När folk blir osäkra på hur de ska göra kan det ta längre tid.

För att få till bättre utredningar är att det mycket viktigt att det finns poliser som kan sätta annat åt sidan då det dyker upp ett grovt jaktbrottsärende, berättar hon.

– Vi kanske måste fixa en fyrhjuling eller en skoter eller ha hjälp av någon för att hitta till den här platsen och det kan ta tid. Vi behöver avsatta resurser som kan agera när vi får in de här tipsen.

Personligen anser åklagaren Åse Schoultz att det vore vara bra om en nationell grupp med polistekniker och utredare med specialkompetens höll i alla utredningar gällande grova jaktbrott.

– När det sker något skulle de kunna samla ihop sig och åka ut direkt och jobba med det. I den här typen av brott har du också väderförhållanden att ta hänsyn till.

Hon tror att en sådan satsning skulle leda till att en större andel grova jaktbrott kunde leda till åtal.

– Då blir det utrett i anslutning till att brottet är begånget. Det ger ett helt annat utredningsmaterial och bevisvärde.

Inga ekonomiska aspekter har vägts in i polisprojektet. Tanken är att det ska resultera i en handbok för poliser som ser ut att bli klar i sommar, berättar polisen Jenny Berglund. Både hon och Åse Schoultz understryker att nästan alla jägare följer lagar och regler.

– De allra, allra, allra flesta jägare är seriösa och måna om att jaga etiskt. Sedan är det en liten klick som ägnar sig åt grov brottslighet, säger Åse Schoultz.

* Brott mot jaktlagen innefattar: jaktbrott, grovt jaktbrott & jakthäleri