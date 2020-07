Över 18 000 personer har covidtestats i länet – här är regionens senaste statistik

Fem personer med covid-19 vårdas fortsatt på Östersunds sjukhus, varav en person på intensivvårdsavdelningen.

Antalet provtagna personer i länet är nu 18 039 enligt Region Jämtland Härjedalens senaste statistik som presenterades under fredagen. Det är fortsatt 1144 personer som visat på verifierad smitta.

Sedan första covidpatienten lades in har 132 skrivits ut från sjukhuset fram till 30 juli. Det är fortsatt 18 människor som har avlidit på sjukhus i länet med covid-19 sedan virusets utbrott.

Regionen meddelar att det finns en hög kapacitet för provtagning vid regionens bussar. Just nu testas cirka 500 personer per vecka, men det finns kapacitet för cirka 2000. Bokning till bussarna sker via 1177.se.