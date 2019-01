Nordens största producent av fårost finns på historisk mark i Oviken

- På min fars sida kan vi, i rakt nedstigande led, spåra gården till mitten av 1300–talet, berättar Robert Åkermo.

Gården har givetvis förändrats genom åren och bostadshuset är till exempel flyttat några hundra meter:

- Platsen vi håller till på i dag kallades tidigare för ”åkern”, vilket också blivit namnet på mejeriets plats, ”mejeriet på åkern.”

Under de senaste 25 åren har gårdens areal blivit mycket större. Jordbruksarealen har ökat från 18 till 105 hektar och skogsarealen från 120 till 2000 hektar. När det gäller de 2000 hektaren skog säger Robert:

- Eftersom vi har en stor panncentral som drivs med flis så hämtar vi all ved från vår skog.

Robert är uppväxt på gården, men har inte hela tiden arbetat där:

- Jag är agronom med byggnadsteknisk inriktning, så under 17 år ritade jag och projekterade djurstallar över stora delar av Norrland. Jag jobbade också, som konsult, med småskalig livsmedelsförädling över stora delar av Sverige.

Roberts föräldrar slutade med djurdriften 1968 och förutom köttdjur på 80-talet så fanns inga djur på gården förrän Robert och Kristina började med mjölkfår år 2003.

- Det var att börja från början. Fårmjölkning fanns inte som näringsgren i Sverige så det fanns inga erfarenheter från andra håll som vi kunde nyttja.

I dag har Robert och Kristina 150-200 mjölkfår och de konstaterar själva att de är Nordens största producent av fårost.

- Det är bara omkring fem gårdar som har fårosttillverkning i någon större omfattning, berättar de.

Kristina övertar berättandet och fortsätter:

- Jag är född och uppväxt i Klövsjö men inte direkt med djur, förutom hundar. Men jag var ofta på fäbodarna under min uppväxt och förmodligen kom intresset för djur och mjölkning från den tiden. Klövsjö är ju den by i Sverige som förmodligen har flest fäbodvallar och några används fortfarande.

Hon nämner också att intresset för mjölk och allt som går att göra av den väcktes under tiden hon var på fäbodvallarna. Så småningom hamnade Kristina i Uppsala:

- Jag läste till veterinär på veterinärhögskolan.

Under studietiden minns Kristina speciellt ett besök på den första gård i Sverige som sysslade med fårmjölkning:

- Jag minns att jag tänkte, om jag inte ska jobba som veterinär då ska jag bli fårostystare. Det var i mitten på 80-talet, och de tankarna släppte aldrig sedan.

Innan Kristina och Robert på heltid satsade på gården och osttillverkningen arbetade hon tio år som distriktsveterinär, främst i Härjedalen och södra Jämtland, men även på några djursjukhus. Flera gånger under samtalet återkommer Kristina till vilket fantastiskt djur fåret är:

- Fåret är det första domesticerade djuret förutom hunden och har varit mycket viktigt för människan genom alla tider.

Här tänker Kristina på mjölken, osten, köttet, skinnet, men givetvis också ullen:

- Under alla år som jag sysslat med får har jag aldrig träffat någon som inte tål fårmjölk eller fårost. Och kläder av ull är helt fantastiska. Tänk om vi kunde byta mycket av de syntetiska materialen mot ull, så mycket hälsosammare det skulle vara både för oss människor, men även för miljön.

Osttillverkning sker med mjölk från både kor och får. Mjölken från gårdens egna får räcker för fårost, medan komjölk till stor del köps in. Under 2017 köpte de in nio stycken fjällkor och målsättningen är att gården, så småningom, ska vara självförsörjande även på komjölk.

- Det är en fördel att ha kontroll över hela kedjan. Allt från skörd, utfordring, skötsel av djuren, mjölkning och tillverkningen.

Att valet föll på fjällkor när de beslöt att själva ha mjölkproduktion förklarar hon så här:

- Fjällkon är fantastiskt tålig och stark. Genom historien har den gått på skogsbete och anpassat sig till de villkor som finns för att skaffa mat där. Under sommarens torka sinade de ingenting vilket jag tycker är imponerande.

Från och med 2006 blev det möjligt att tillverka ost på opastöriserad mjölk. Det är något som Kristina verkligen välkomnade:

- Det ger mera smak på ostarna och man kan känna ostens naturliga smak. Man kan säga att varje producent får en egen signatur på sina ostar. Något som inte går att kopiera.

Kristina är tydlig med vad hon tycker om pastörisering:

- Det är att ta död på produkten. Dessutom är korna i Sverige numera väldigt friska. Vi har inga allvarliga sjukdomar så att pastörisering krävs av den anledningen.

Att Kristina och Roberts sätt att arbeta med djuren och produktionen varit lyckosam visar de utmärkelser som de fått:

- Vi brukar skicka ostar för bedömning till World Cheese Award. Det är ett forum för världens ostproducenter. Vid tre tillfällen har våra ostar fått guld. Det är osten Magna av komjölk och fårostarna Fjällgröna och Dura. Nu senast fick Dura brons.

Med tanke på att det ofta är mer än 3 000 ostar som bedöms är Oviken Osts facit imponerande.

Inspiration till nya ostsorten får Kristina ofta genom att resa och besöka andra länders ostproducenter. Nu planerar hon för en resa till Asturien i norra Spanien, ett område som bedöms som kanske Spaniens bästa för just hantverksmässig ostframställning.

När Kristina får frågan om framtiden har hon tydliga ambitioner:

- Jag skulle kunna tänka mig att jobba mindre i mejeriet i framtiden och mera med ullen och allt som går att göra med den. Det produceras ull i landet, men det fattas någon samlande organisation för att utnyttja den bättre. Ett område som känns spännande.

Ett annat spännande område som Kristina vill lägga tid på i framtiden är att väcka liv i fäbodlivet:

- Det är en fantastisk resurs som nästan har förfallit. Produktionen är resurseffektiv, men det finns också en annan anledning till att livet på fäbodarna bör väckas till liv. Tänk dig om vi hamnar i en krigs- eller krissituation, vilken styrka det vore om fäbodarna användes bättre.

Kristina kan tänka sig en utbildningsverksamhet för att både restaurera fäbodarna, men också för att flera ska kunna leva och bo där:

- I en krissituation är det bra om många kan mjölka en ko, göra en ost och slakta ett djur. Vi ska ju inte behöva svälta ihjäl när vi bor här på landsbygden. Sedan behöver vi kunskaper hur vi ska behandla mat, till exempel genom torkning och rökning.