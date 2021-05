Palestinsk människorättskämpe får skydd i Östersund

Hon kommer från den arabiska staden Rineh, mellan Nasareth och Kana i Galileen, och motståndet mot Israels ockupation av Palestina genomsyrar allt hon gör. Från den poesi och de dramatiska verk hon skapar till den regelrätta människorättsaktivism som har fått den israeliska staten att förfölja henne genom åren, med både fängelsestraff och flerårig husarrest som konsekvens.

Det som provocerar den israeliska staten är att Dareen Tatour använder sig av den yttrandefrihet som människor i många andra länder tar för given. Och samtidigt som staten Israel har gjort vad den kunnat för att stoppa hennes fredliga kamp, som i hög grad fokuserar på utsatta kvinnors situation, så har det internationella människorättssamfundet hyllat henne med ett flertal utmärkelser på senare år.

Jag kan känna att det är svårt att bo här där allt är så tryggt och fridfullt och samtidigt ha kontakt med min familj i Palestina och höra hur påfrestande deras vardag är

Sedan i höstas har Östersunds kommun gett Dareen Tatour en fristad inom ramen för sitt medlemskap i flyktingorganisationen ICORN, International cities of refugee network.

Det innebär att hon under två års tid ges tillgång till bostad i Östersunds kommun och därmed också en möjlighet att fortsätta sitt arbete under betydligt tryggare former än tidigare.

– Jag lever i lugn och ro här, något som jag aldrig har upplevt tidigare i mitt liv. Min plan är att jag ska kunna fortsätta mitt liv som konstnär och poet, säger Dareen Tatour i ett pressmeddelande från Östersunds kommun.

Efter ankomsten till kommunen har hon hunnit dra igång ett flertal konstnärliga projekt. Inom kort kommer hon att publicera en bok på ett skotskt förlag, hon deltar i en svensk antologi med planerad utgivning i höst och hon är även aktuell med ett flertal lokala projekt i samarbete med jämtländska konstnärer.

– Det enda som plågar mig är, och som jag följer på nyheterna, är lidandet som mitt palestinska folk utsätts för. Jag kan känna att det är svårt att bo här där allt är så tryggt och fridfullt och samtidigt ha kontakt med min familj i Palestina och höra hur påfrestande deras vardag är, säger Dareen Tatour i pressmeddelandet.

Fakta:

ICORN är en internationell medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet och som står upp för allas globala rätt att få sina åsikter framförda. Det finns över 60 fristäder i världen, 23 av dem finns i Sverige. På ICORNS webbplats www.icorn.org finns en förteckning över anslutna fristäder.

Statens Kulturråd är den myndighet som har ansvar för att driva fristadsfrågorna i Sverige.