Pandemin har fått Marité att tänka nytt – så satsas det inför vintern

Det brukar annars vara sommartid som Marité öppnar upp mot småbåtshamnen i stan. Framemot september har sommarkänslan rundats av. Men nu förlänger krogen säsongen genom att göra om verandan så att den har fått tak.

I och med finns plats att ta emot drygt 150 gäster som kan sitta utspridda.

– Vi kör sittfest som vi gjort under sommaren. Man kommer in ett sällskap på fem personer, slår sig ner i en sittgrupp och så kommer nästa sällskap och slår sig ner på ett annat ställe. Det är så vi måste göra, säger Micke Eriksson, vd för KMM Nöjen som driver Marité.

Kommunen har beviljat ett tillfälligt bygglov. Med möblering à la mysigt vardagsrum under tak på verandan kan Marité ta in det antal gäster som behövs för att krogen ska ha kunna drivas, enligt Micke Eriksson.

För det är ett avbräck att inte ha kunnat ta in den vanliga mängden gäster under sommaren, säger Micke Eriksson

– Normalt tidigare år har det kommit 600-800 personer under fredag-lördag. Det är skillnad mot 150-180 som vi tagit in per kväll den här sommaren.

Nu har det ändå gått bra för restaurangdelen, berättar Micke Eriksson.

– Det har märkts att folk har varit hemma i stan.

Det som i höst och vinter ska locka besökare är musikquiz som man haft en första omgång av, after work med underhållning och så småningom något som ska ersätta julbord längre fram i höst. Det senare håller man just på att grunna på.

– Alla i branschen måste fundera både en och två gånger. Vi måste försöka vara kreativa och hitta lösningar tills allt blir något så när vanligt igen, säger Micke Eriksson.

Hur en krog ska förhålla sig till en pågående pandemi var förstås inte givet för någon i vintras. När det stod klart att nöjesbranschen skulle påverkas lika mycket om inte mer än övriga samhället så tog Marité kontakt med myndigheterna. Det skedde redan på vårkanten, när det var aktuellt med gymnasiebaler.

– Vi har haft en dialog med myndigheterna från början. Vi tänkte att det var bättre att först ta reda på hur vi ska göra än att invänta kontroller.

Det mesta har gått att lösa så att det både fungerar för gästen och för krogens olika funktioner, menar Micke Eriksson. Han vill berömma sommarens gäster.

– De ska ha en eloge för att de respekterar reglerna. Det är klart att från början fick vi säga till, men sen har gästerna lärt sig.