Pandemin har minskat intäkterna med 90 procent – så ser framtiden ut för Biostaden

Det är skärtorsdag och eftermiddag. Platschef Svenne Jonsson har kommit tidigare till jobbet för att hinna med intervjun och städa popcornmaskinen. Från klockan 17 ska han sköta kvällens filmvisningar. Biografens sex salonger får ta emot åtta personer var. Av totalt 557 fåtöljer är alltså endast 48 bokningsbara.

Filmerna startas med 15 minuters mellanrum för att undvika onödig kontakt mellan sällskap. Nästan alla köper biljetter över nätet. Numera hinner en ensam person enkelt sköta en biokväll. Och hinna med att städa. Som tur är. Coronatiderna kräver att omkostnaderna pressas till ett minimum.

Svenne kollar bokningsläget.

– Just nu är 20 av totalt 48 biljetter bokade. Det blir säkert 10 till. 30 är en bra kväll, säger han och skrattar till.

– Referensramarna har förändrats.

Biostaden i Östersund ingår tillsammans med 34 andra biografer spridda över landet i kedjan Svenska Bio. Alla har hållit öppet under pandemin.

– Vi känner ett ansvar gentemot våra biobesökare och gentemot våra filmdistributörer. Därför har vi valt att hålla allt rullande. Vi tänker att det kommer vara lättare att få fart på något som redan rullar än att börja från noll, säger Svenne Jonsson.

Landets största biografkedja Filmstaden har gjort en annan bedömning och stängt ned helt. Det samma gäller biografer i de flesta europeiska länder. Svenska Bio sticker ut internationellt.

– Vi hade faktiskt en reporter här från en stor fransk tidning. Hon ville veta hur vi kunde ha öppet och hur vi resonerade.

Svenne Jonsson minns hur det var då pandemin fick fäste i Sverige.

– Vi hann precis fira vår 101-årsdag den 18 mars sedan small det. Det var som att vrida av en strömbrytare. Från jättemycket folk till pang – inget folk alls.

Från sista helgen i mars började man korttidspermittera fast personal. Tolv personer med timanställning sades upp. Planerade renoveringar lades på is.

– Jag minns hur vi tänkte att vilken tur ändå, att det kom nu då vi har vår lågsäsong. Visst vi skulle få Bondfilmen i april. Men normalt är det inte lika stort intresse för bio under vår och sommar.

Någon vecka in i april stängde man ned de vanliga visningarna eftersom det slutade komma nya filmer. Istället lanserade man möjligheten att boka privata filmvisningar med mat. Och så kunde man få spela tv-spel på de stora biodukarna. Situationen höll i sig i över tre månader. 30 juli började man visa filmer enligt tidsschema igen. Då med möjlighet att ta emot 50 personer i de största salongerna.

– Vi drog igång med dubbla visningar på kvällarna. Och det höll väl hyfsat fram till andra vågen kom under hösten, säger Svenne Jonsson.

Sedan kom åtta-personers-gränsen.

– Det var första gången jag kände att luften gick ur mig. Vi hade hela tiden haft förhoppningar om att komma igång igen. Om inte förr så åtminstone till julen. Istället förvandlades vår bästa tid till vår absolut sämsta.

Besöksantalet är numera en bråkdel av vad det var innan pandemin.

– Det är som ett skämt. Förra helgen hade vi 255 personer under tre dagar. Det är väl jämförbart med en vanlig vardagskväll förr. Sista året har vi tappat någonstans kring 80–90 procent.

Det är som ett skämt. Förra helgen hade vi 255 personer under tre dagar. Det är väl jämförbart med en vanlig vardagskväll förr. Sista året har vi tappat någonstans kring 80–90 procent

Enligt Svenne Jonsson håller man sig flytande tack vare bidrag och permitteringar. Och att driva allt på sparlåga.

– Men vi går på fälgarna. Vi har fått ösa ur kistorna men som tur var så var vi ett välmående företag innan pandemin slog till. Antingen lägger man sig ned och ger upp eller får vi försöka överleva och hålla liv i det vi har, säger han.

Under pandemin har streamingtjänsterna blomstrat. Storfilmen Jönssonligan lanserades exempelvis direkt på C-more istället för på bio och mest troligt kan trenden där bion inte längre är ensam om premiären hålla i sig.

Vad kan det innebära för bions framtid?

Svenne Jonsson har sin analys klar. Bion kommer överleva på det ena eller andra sättet. Det är han övertygad om. Biografer har överlevt andra teknikskiften såsom tv, video och dvd.

– Vi kommer att gå stärkta ur pandemin. Människan är ett socialt djur. Folk längtar efter att träffas, säger han och fortsätter:

– Jag menar mat kan du laga hemma, musik kan du lyssna på i dina airpods, fotboll kan du se på tv. Men folk vill ändå gå på restaurang, festival eller en arena. Det är samma med bio. Och det behovet tror jag kommer vara jättestort när det här är över. Vi vill uppleva saker tillsammans med andra. Känslorna förstärks när vi är fler.

Innan pandemin brukade han säga att för ett bra bioår krävdes 12 större filmer. Kanske är förutsättningarna bättre nu än någonsin den dagen då samhället åter öppnas upp. Flera storfilmer fortsätter skjuta fram sina premiärdatum.

– Nu ligger 5–10 stora titlar och väntar. Det finns ett sug efter dom. De är lite av vårt ljus i tunneln. När det här släpper kan det kanske bli ett rekordår.

Premiärdatum för den 25:e Bondfilmen "No time to die" är just nu 8 oktober.

– Till dess får vi hoppas att vi kommit tillräckligt långt med vaccinationerna, säger Svenne Jonsson.