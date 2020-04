Patriks Combo tar företagare till hjälp för att sprida musikglädje i byarna: ”Vi kommer att gå runt och vara lite där det behövs”

– Det är väldigt avbokat just nu och vi i Patriks Combo hankar oss fram med lite småspelningar, säger Patrik Zackrisson i den video där han presenterar den helt nya idé som hans band nu kommer att testa.

Idén går ut på att företag kan hyra in bandet till hela sin ort för att gå runt och liva upp stämningen med lite högenergisk musikglädje. Och i samband med spelningen spelas en video in, där det med all önskvärd tydlighet kommer att framgå vilket företag det är som betalar för kalaset.

Konceptet är fortfarande i sin linda med en allra första bokning planerad men förhoppningen är att den ska kunna leda till fler.

– I morgon kommer ett företag i Svenstavik att presentera den första videon och då kommer vi att vara i Svenstavik en hel dag, för att spela utanför ålderdomshem, spela utanför garnaffären, vi kommer att spela inne i olika butiker och gå runt och vara lite där det behövs, säger Patrik Zackrisson i inlägget.