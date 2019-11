Peabmannen överklagar tingsrättsdomen – vill att hela åtalet ska ogillas

Peabmannen dömdes för bland annat grov trolöshet mot huvudman till fängelse i två år och att betala miljonskadestånd.

Under tisdagen överklagade Daniel Kindberg den fällande domen och onsdagen lämnade Peabmannen in sin överklagan via sin advokat Jan-Åke Nyström. Liksom vid rättegången förnekar Peabmannen brott. Han vill att åtalet i alla delar ska ogillas. Som tidigare hävdar han att samtliga fakturerade arbeten på Stadsdel Norr har utförts. Han menar också att han inte haft något motiv att föra över pengar till ÖFK.

I överklagandet menar advokaten att förhörsreferaten har brister. Han menar också att tingsrätten klumpat ihop brott och sedan gjort en uppskattning att 80 procent av brotten är bevisade, vilket enligt advokaten är felaktigt.