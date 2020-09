Pengaregn, konstpepp och digital visning när konstens vecka invigdes

Under invigningen presenterades det digra program som, pandemitiderna till trots, omfattar ett 40-tal olika evenemang och utställningar runt om i länet.

En del av den timmeslånga sändningen bestod av ett föredrag om Hackåskonstnären Örjan Norings liv och konstnärskap, presenterat av Kajsa Willemark från Hackås Maskin & Kultur. Hon är inte bara är en av upphovspersonerna bakom den stora Noring-utställning som just nu visas på Jamtli, utan har även har varit med att ta fram den helt nya bok om den legendariske Hackåsbon som börjar säljas nu i dagarna.

I samband med invigningen delades även regionens stipendium för bildkonst ut. Mottagarna av de 50 000 stipendiekronorna, skulptörerna och performanceartisterna Lisa Gideonsson och Gustaf Londré var på plats och tackade för sig med hjälp av en liten redovisning av sin utställning ”Who wants to live forever”, som just nu visas på på Trondheims konsthall.

Något som präglar årets upplaga av konstens vecka, och även invigningen av den, är coronapandemin. Något som har lett till många anpassningar men egentligen aldrig hotade evenemanget som sådant, enligt Ellen Hyttsten som är ordförande för Sveriges konstföreningar i Jämtland och Härjedalen.

– Hur vi än gör så ska vi ha konstens vecka och då får vi anpassa det efter det läge som är, sa hon under invigningen.

Programmet för veckan ligger utspridda på många av länets kulturella knutpunkter men går även att ladda ner från Sveriges konstföreningars hemsida.