Personer nekas vård i livets slutskede och får inte besked om beslutet – nu startar utredning

Bakgrunden är att Storsjögläntan, som är en verksamhet inom regionen där människor i livets slutskede får vård, inte haft möjlighet att ta emot alla patienter som sökt vård. I samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderkvist fattas därför beslut om att en kartläggning av verksamheten ska göras.

Utredningen kommer att pågå i två månader. Enligt Hans Svensson handlar det om att ta reda på hur det ser ut på ett översiktligt plan.

– Under tiden jobbar ju hälso- och sjukvården med bemanningsfrågorna, med att de ska förbättras. De har hand om vardagen, så det står inte stilla på något sätt.

Bertil Axelsson arbetar som överläkare på Storsjögläntan. När han beskriver situationen på enheten handlar det inte om att det är svårt att få folk att söka tjänsterna.

– Nu har vi fått positiva signaler från våra chefer som tycks ha gjort allt de kan för att vi ska få börja rekrytera, tidigare var det tvärstopp. De fick inte ens annonsera, säger han.

Under hösten och vintern har man, på grund av personalbrist, på veckobasis varit tvungen att säga nej till patienter som skulle behöva vårdas på Storsjögläntan. Så sent som under tisdagen nekades en person som bedömdes ha ett akut behov av personalen.

- Då var det en, för någon vecka sedan var det tre. Vi tycker att en nekad patient är en för mycket, säger Bertil Axelsson.

Den som inte får vård får heller ingen återkoppling utöver det negativa beskedet.

– En av sjuksköterskorna som jobbade här tidigare lade mycket av sin arbetstid på att ha en sådan dialog, men nu har vi helt enkelt inte tid. Det blir ingen som tar den kontakten. De får inget besked över huvud taget, säger Bertil Axelsson.

Händer det att någon hör av sig till er i stället?

– Oja. Inte minst anhöriga som frågar varför personen i deras närhet inte får vård när det verkligen behövs. Vi får nog ett par sådana samtal i veckan.

Vad säger man i en sådan situation?

– Vi kan bara säga att vi är ledsna. Att vi gör så gått vi kan men att vi helt enkelt inte har möjlighet att hjälpa fler för då skulle vi spränga oss – och då kan vi inte hjälpa någon, säger Bertil Axelsson.