Polisen har tagit brandfarlig vätska i beslag ur förråd i flerfamiljshus

– Vi fick ett samtal på morgonen om att en person sett de här behållarna i ett förråd i ett flerfamiljshus, säger Peder Jonsson, RLC-kommunikatör.

Det ska alltså handla om ett flertal behållare med vad som misstänks vara brandfarlig vätska. Farhågan var att vätskan förvarats på ett osäkert sätt.

Lokalpolisen har under dagen varit till förrådet och kontrollerat tipset under förmiddagen och fram på eftermiddagen. De har under arbetet haft dialog med räddningstjänsten och kommunen angående hanteringen och förvaring av vätskan. Räddningstjänsten var på plats under hanterandet av vätskan.

- Ingen uppgift om hur mycket det var. Polisen tagit hand om vätskan. Det fanns misstankar om vad det rörde sig om för vätska men det kan jag inte kommentera vidare, säger Peder Jonsson.

En polisanmälan angående brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor håller nu på att upprättas av polisen. Det finns inga uppgifter hur mycket vätska det ska ha rört sig om.

Polisen vill inte heller kommentera vart i Strömsunds kommun som beslaget har gjorts.

